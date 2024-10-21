На фестивале Достоевского в Великом Новгороде впервые покажут спектакли для детей

В рамках Международного театрального фестиваля им. Ф. М. Достоевского в Великом Новгороде впервые покажут два спектакля для детей.



В 2024 году также впервые организована конкурсная программа «Перспектива», в рамках которой жюри выберет лучшие из незаконченных независимых постановок.



По информации организаторов, зрителям представят постановку «У нас появился брат» независимого объединения «Мамин театр» и спектакль «В начале было...» режиссера Дамира Салимзянова.



В рамках фестиваля также будут показаны постановки из России, Белоруссии, Индии, Китая. Все спектакли программы основаны как на произведениях русских классиков — Николая Гоголя, Александра Островского, Антона Чехова, Михаила Булгакова, Федора Достоевского, а так и на пьесах популярных современных драматургов.



Фестиваль Достоевского проводится с 1992 года и является старейшим в России. За годы проведения смотра в Новгородской области побывали представители десятков городов России, стран Европы и Азии.









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