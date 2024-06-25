Петербургская филармония и Московская консерватория договорились о сотрудничестве

Санкт-Петербургская филармония имени Дмитрия Шостаковича и Московская консерватория имени Петра Чайковского договорились о сотрудничестве. Стороны подписали соглашение в Бетховенском фойе Большого зала филармонии.





Директор Петербургской филармонии Илья Черкасов отметил, что документ официально закрепляет давние и добрые отношения между учреждениями. По его словам, в современной истории их определила личность дирижера Юрия Темирканова.





«Последний мастер-класс он дал как раз в Московской консерватории, и он очень дорожил званием почетного профессора этого вуза», — сказал Черкасов.





И.о. ректора Московской консерватории Александр Соколов признался, что тоже воспринимает подписание соглашения как духовное завещание маэстро. Общение с Темиркановым он назвал «совершенно бесценным» и незабываемым.





В соответствии с документом стороны будут взаимодействовать как в творческой, так и научно-просветительской сфере. Соглашение должно вывести на новый уровень работу по привлечению к концертной деятельности молодых исполнителей, а также дать возможность источниковедческих практик будущих музыковедов.









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