Marvel резко сократит количество выпускаемых фильмов и сериалов

Объемы производства киностудии Marvel должны резко сократиться, заявил глава Disney Боб Айгер. По данным The Wrap, поклонников ждет «около двух сериалов в год».





Количество фильмов Marvel сократится до «двух, максимум до трех», отметил Боб Айгер. По его словам, это произойдет в 2024 году, когда «Дэдпул и Росомаха» станут единственным кинотеатральным релизом студии.





«В 2025 году у нас есть пара хороших фильмов, а затем мы направляемся к новым «Мстителям», которым мы очень рады. В общем, я очень доволен этим альбомом, это то, чему я готов уделять все больше и больше времени, я очень доверяю команде и интеллектуальной собственности, которую мы разрабатываем, включая все сиквелы, которые мы разрабатываем», — подчеркнул глава Disney.





После «Дэдпула и Росомахи» студия выпустит фильмы «Капитан Америка: О дивный новый мир», «Громовержцы», «Фантастическая четверка» и «Блэйд» в 2025 году. Ленты будут выходить в феврале, мае, июле и ноябре соответственно.









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