Кевин Спейси должен снова предстать перед судом в Великобритании

Актер Кевин Спейси снова может предстать перед судом в Великобритании в 2025 году. Об этом пишет The Hollywood Reporter.





По данным журнала, ранее в 2024 году судья вынес неназванному истцу «заочное решение» в его пользу без суда. Это произошло после того, как команда юристов Спейси пропустила крайний срок. Сейчас дело передано в суд.





Мужчина обратился с иском, в котором утверждает, что актер изнасиловал его. Предполагаемый инцидент случился в августе 2008 года. Суд может состояться в начале 2025-го. Актер обвинения отрицает.





Суд предоставил истцу анонимность. Однако агентство Reuters сообщило, что он является одним из четырех заявителей, которые отдельно предъявили иск Спейси по уголовным делам, закончившимся оправданием актера летом 2023 года.









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