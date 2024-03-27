Артисты Мариупольского русского драмтеатра приступили к записи терапевтических сказок

27.03.2024
Артисты Мариупольского русского драматического театра начали записывать аудиоверсии терапевтических сказок. Об этом сообщили в минкультуры ДНР.
В декабре 2023 года Мариупольский русский драмтеатр совместно с Больницей интенсивного лечения запустил благотворительную акцию-конкурс для жителей города «Рождественские сказки». Суть проекта заключается в том, чтобы создать для маленьких пациентов сказочную атмосферу, которая позволила бы с пользой провести время ожидания своей очереди к врачу. Также акция призвана укрепить психическое здоровье и душевное равновесие подрастающих мариупольцев, переживших боевые действия.
«Каждому желающему предлагалось написать терапевтическую сказку с рождественской тематикой», — уточнили в минкультуры ДНР.
В ведомстве пояснили, что волшебные и поучительные истории, набравшие большее количество голосов экспертов, теперь озвучиваются актерами Мариупольского русского драмтеатра. Аудиоверсии будут транслироваться для маленьких пациентов в детских отделениях, городских поликлиниках.
Фото: Pixabay.com