В Москве открыли памятник Михаилу Ульянову

В Москве открыли памятник народному артисту СССР Михаилу Ульянову.
Открытие монумента состоялось в Международный день театра. Памятник установлен в парке «Михайловский сад», передает
РИА Новости.
«Я не знаю, почему этот парк или сквер называется Михайловским, наверное, у него есть своя история, давняя, которой гордится Москва, но с сегодняшнего дня, я абсолютно точно уверен и убежден, что этот сквер нашел своего хозяина», — приводит агентство слова ректора Театрального института имени Щукина, народного артиста РФ Евгения Князева.
Михаил Ульянов изображен скульптором в полный рост держащим в руках кипу бумаг. Над памятником работал творческий коллектив в лице народного художника России Андрея Балашова, художника Игоря Бурганова, архитектора Юрия Менчиц.
«Семнадцать лет наш театр ждал этого дня. Очень горько, что Лена — дочка Михаила Александровича, которая все оставшиеся годы жизни отдала тому, чтобы этот памятник сегодня здесь стоял, не дожила один год, но я думаю, я даже уверена, что она сейчас стоит среди нас. Правильно, Михаил Александрович — великий человек и великий актер... Не всякому удается стать символом своего времени, образом своей эпохи, а Михаил Александрович стал», — сказала на церемонии народная артистка РСФСР Ирина Купченко.
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