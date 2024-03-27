В Чувашии открылась выставка о культуре Шри-Ланки

Выставка «Сказания Шри-Ланки» открылась в Чувашии. Посол королевства в России Джанита Абейвикрема Лиянаге прибыла в Чебоксары на торжественное мероприятие.





В экспозицию вошли предметы, хранящиеся в посольстве Шри-Ланки в Москве, посвященные культуре этой страны, информирует ТАСС





Посол прибыла в Чувашию для активизации сотрудничества в сфере культуры, образования и туризма. В продолжение культурного сотрудничества на одной из площадок национального музея республики открылась выставка «Сказания Шри-Ланки». Посетители увидят статую Будды, картины, национальные маски, изделия из различных материалов.





«Вы можете увидеть традиционное платье невесты, различные предметы культуры и быта, а также маски, которые использовались для того, чтобы отгонять злых духов, заболевания», — уточнила дипломат.





Посол также пригласила посетить Шри-Ланку.





Глава минкультуры республики Светлана Каликова отметила, что экспозиция показывает богатство и разнообразие страны. Ректор Чувашского государственного педагогического университета Игорь Кожанов назвал культуру Шри-Ланки многообразной и многоликой. По его словам, это будет интересно посетителям выставки.









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