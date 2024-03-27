Спектакли московских театров за два месяца посмотрели более миллиона человек

Спектакли московских театров за два месяца посмотрели более миллиона человек

27.03.2024

Более миллиона человек посмотрели спектакли московских театров за два месяца этого года.

Об этом сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

«Театральный сезон в столице проходит, как всегда, очень успешно. В прошлом году театры Москвы поставили более 23 тыс. спектаклей, среди них более 300 премьерных показов. Постановки посмотрели свыше 4,6 млн человек. Более 1 млн зрителей рукоплескали московским артистам в январе-феврале нынешнего, 2024 года», — говорится в сообщении.

Сергей Собянин поздравил со Всемирным днем театра и выразил благодарность артистам и труженикам сцены.

По словам Собянина, за последние 10 лет в Москве обновили 85 зданий 40 театров, что составляет 70% от общего числа. В этом году планируется завершить ремонтно-реставрационные работы в Центре театра и кино на Поварской.


Фото: Pixabay.com