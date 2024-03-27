Спектакли московских театров за два месяца посмотрели более миллиона человек

Более миллиона человек посмотрели спектакли московских театров за два месяца этого года.



Об этом сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.



«Театральный сезон в столице проходит, как всегда, очень успешно. В прошлом году театры Москвы поставили более 23 тыс. спектаклей, среди них более 300 премьерных показов. Постановки посмотрели свыше 4,6 млн человек. Более 1 млн зрителей рукоплескали московским артистам в январе-феврале нынешнего, 2024 года», — говорится в сообщении.



Сергей Собянин поздравил со Всемирным днем театра и выразил благодарность артистам и труженикам сцены.



По словам Собянина, за последние 10 лет в Москве обновили 85 зданий 40 театров, что составляет 70% от общего числа. В этом году планируется завершить ремонтно-реставрационные работы в Центре театра и кино на Поварской.









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