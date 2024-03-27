Антон Шагин сыграет Гамлета в «Ленкоме Марка Захарова»

Директор театра Марк Варшавер также напомнил о премьере к 225-летию со дня рождения Александра Пушки...
Директор театра уточнил, что в труппе 17 человек носят звание «Народный артист» и столько же – «Засл...
Вице-президент «Мультимедиа холдинга» Сергей Горбачев напомнил, что церемония вручения премии ежегод...
Сообщество «Культурный фронт Z» забило тревогу в соцсетях на фоне известия о показе спектакля.
По словам Гевонда Андреасяна, искусственный интеллект впервые в России воссоздаст внешность и голос ...
Директор театра Марк Варшавер также напомнил о премьере к 225-летию со дня рождения Александра Пушки...
Директор театра уточнил, что в труппе 17 человек носят звание «Народный артист» и столько же – «Засл...
Вице-президент «Мультимедиа холдинга» Сергей Горбачев напомнил, что церемония вручения премии ежегод...
Сообщество «Культурный фронт Z» забило тревогу в соцсетях на фоне известия о показе спектакля.
По словам Гевонда Андреасяна, искусственный интеллект впервые в России воссоздаст внешность и голос ...
Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил ...
Об этом сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
Открытие монумента состоялось в Международный день театра.
На сцене Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь пройдут спе...
О начале работ сообщил в Telegram губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
По словам Никиты Михалкова, за время обучения слушатели академии становятся большой, творческой, спл...
Об этом сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.
Конкурс является новым проектом «Бессмертного полка».
Артист отбывал семь суток административного ареста по обвинению в хулиганстве.
Об этом в соцсетях сообщил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий ...
С помощью заполненных воздухом понтонов и металлических тросов находку доставили на берег.
Решение было принято на основании изменений в Устав, утвержденных постановлением правительства.
По словам музыканта, группа побывала на гастролях в США и Европе, чтобы понять, как работает музыкал...
В рамках реставрации с профилей будут сняты шаблоны и по ним воссозданы утраченные фрагменты декора,...
В Международный день театра министр культуры отметила, что театр неразрывно связывает эпохи, хранит ...
27.03.2024