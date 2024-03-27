Антон Шагин сыграет Гамлета в «Ленкоме Марка Захарова»

27.03.2024

Антон Шагин сыграет Гамлета в «Ленкоме Марка Захарова»
Актер Антон Шагин сыграет главную роль в постановке «Гамлет» по Уильяму Шекспиру. Об этом журналистам рассказал директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер.

В интервью проекту «ТАСС Дети» глава «Ленкома» уточнил, что работа над спектаклем уже началась. По словам Варшавера, в постановке заняты замечательные актеры.

«Гамлета будет играть Шагин Антон, известное имя. Короля будут играть Максим Аверин, Раков Виктор, народный артист. Королева — Якунина Анна. Наши замечательные народные артисты, которые служат в театре», — уточнил директор театра.

Варшавер также напомнил о премьере к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. Спектакль «Кабаре Пушкин» выпустят 6 июня.


Фото: YouTube