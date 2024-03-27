Sony выпустила короткометражку по анимационной вселенной «Человека-паука»

Действие фильма разворачивается в промежутке между первой и второй частями анимационной ленты.
В рамках проекта актеры запишут аудиоверсии для акции-конкурса «Рождественские сказки».
Театральные коллективы, в свою очередь, помогут семьям погибших.
Борис Пиотровский с теплом отозвался о тех, кто выбрал своей профессией дарить людям эмоции.
Актер сыграл более 100 ролей за свою творческую карьеру.
Действие фильма разворачивается в промежутке между первой и второй частями анимационной ленты.
В рамках проекта актеры запишут аудиоверсии для акции-конкурса «Рождественские сказки».
Театральные коллективы, в свою очередь, помогут семьям погибших.
Борис Пиотровский с теплом отозвался о тех, кто выбрал своей профессией дарить людям эмоции.
Актер сыграл более 100 ролей за свою творческую карьеру.
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27.03.2024