Sony выпустила короткометражку по анимационной вселенной «Человека-паука»

27.03.2024

Sony выпустила короткометражку по анимационной вселенной «Человека-паука»
Вышла короткометражка The Spider Within: A Spider-Verse Story по анимационной вселенной «Человека-паука». Фильм выпустила Sony.

Действие короткометражной ленты разворачивается в промежутке между первой и второй частями анимационного «Человека-паука». В небольшом мультфильме главный герой Майлз сталкивается с возросшей ответственностью. Человек-паук пытается удержать баланс между своими обязанностями: друга, студента и супергероя. В этой связи у него случаются панические атаки.

Главный герой понимает, что обратиться за помощью может быть таким же смелым поступком, как защита города. Ролик призывает зрителей прислушаться к своему психическому здоровью. Видео опубликовано на YouTube-каналах Sony.


Фото: YouTube