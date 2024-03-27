В Петербурге откроется выставка «Время Стерлигова» к 120-летию со дня рождения художника

Выставка «Время Стерлигова» к 120-летию со дня рождения художника и педагога откроется в петербургском музее «Царскосельская коллекция». Экспозиция будет доступна до 19 мая.





В пресс-службе уточнили, что проект посвящен юбилейной дате со дня рождения Владимира Стерлигова (1904-1973). В экспозицию войдут живописные и графические работы из фондов музея.





«Как правило, на выставках мы смотрим художника, вырванного из контекста времени, или наблюдаем его как единственного свидетеля своей эпохи. Выставка «Время Стерлигова» задумывалась и строилась с целью передать творческую среду Владимира Васильевича Стерлигова, где рождались его идеи, связанные с ощущением изменения пространства», — говорится в сообщении.





В музее отметили, что проект призывает думать, наблюдать, сопоставлять произведения между собой, чтобы уловить «почти невидимые связи времени».





Посетители также увидят произведения художников, которые работали рядом со Стерлиговым. Экспозиция выстроена из тщательно отобранных работ и дает представление о глубине и значении пластических задач, которые решали гинхуковцы, их коллеги и последователи.









Фото: Пресс-служба СПб ГБУ «Музей «Царскосельская коллекция»