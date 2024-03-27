Общественность возмутилась показом в Москве спектакля иноагента Шендеровича

27.03.2024
Общественность пришла в ужас на фоне показа в Москве спектакля драматурга Виктора Шендеровича (внесен в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента). Об этом пишет Telegram-канал «Культурный фронт Z».
Спектакль по пьесе Шендеровича должны были сыграть на сцене Театра doc. Культурный фронт забил тревогу в связи с анонсом.
«Пара главных героев (старый вампир и его память)... и наша великая отечественная фактура, вековая работа тружеников ВЧК-НКВД-МГБ-КГБ, нашей палаческой элиты», — процитировали иноагента авторы канала
.
По словам «Культурного фронта», о содержании пьесы можно судить исходя из этой фразы. Авторы канала задались вопросом, продолжает ли драматург получать гонорары из России. Также общественники поинтересовались, кто финансирует убыточный спектакль. В сообществе уточнили, что билеты не проданы.
Стоит отметить, что на сайте театра нет спектакля. Постановку могли убрать из афиши.
Фото: Pixabay.com