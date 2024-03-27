В Москве стартовала акция «Ночь театров»

Открытие акции «Ночь театров» состоялось в Московском государственном театре эстрады. Об этом рассказал руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.





По его словам, в этот раз акция особенно важна, поскольку дает людям чувство единения.





«С 2013 года, когда начиналась эта акция, количество театров, принимающих участие в ней, увеличилось в несколько раз. Это говорит о том, что сами театры настроены на то, чтобы открыть свое закулисье, показать зрителю, в первую очередь молодежи, что собой представляет театр. Второе — это увидеть непосредственно тех людей, которые создают нам настроение, создают то счастье, которое мы получаем в театре», — сказал Фурсин в беседе с журналистами.





Руководитель департамента отметил, что встречи, экскурсии, участие в мастер-классах и постановки важны для города и москвичей. Однако сегодня, добавил Фурсин, это в десять раз важнее, потому что все переживают трагедию в «Крокус Сити Холле».





В 2024 году участниками акции стали 70 театров. Зрителей ждет более 80 мероприятий.









Фото: Сергей Киселев / АГН Москва