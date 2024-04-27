Премьера фильма «Майор Гром: игра» закрыла 46-й Московский международный кинофестиваль

Премьера фильма «Майор Гром: игра» поставила точку в 46-м Московском международном кинофестивале (ММКФ). Картина является продолжением экранизации серии комиксов издательства Bubble о майоре петербургской полиции Игоре Громе.





Режиссером картины выступил Олег Трофим, который работал над лентами «Майор Гром: чумной доктор» и «Гром: трудное детство». Главные роли в новой части сыграли Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Любовь Аксенова, Алексей Маклаков и Сергей Горошко. Также в фильме появились новые персонажи в исполнении Ольги Сутуловой, Матвея Лыкова и Андрея Трушина.





«Радостно, что сегодня в России мы можем снимать большое развлекательное кино. <…> Наслаждайтесь, получайте удовольствие», — приводит ТАСС слова режиссера.





Действие фильма разворачивается спустя год после поимка Чумного доктора майором Громом. Россияне смогут увидеть картину в кинотеатрах с 23 мая.









Фото: YouTube