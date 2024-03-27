Академия Никиты Михалкова открыла прием заявок на 2024-2025 учебный год

Стартовала приемная кампания на 2024-2025 учебный год в Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова по программам дополнительного профессионального образования.





Заявки на обучение можно подать до 7 августа. Принимаются документы в мастерские: актерская (программа «Актерское искусство в современных условиях»), режиссерская (программа «Искусство режиссуры в 21 веке»), продюсерская (программа «Продюсер — век 21»). Поступить можно на конкурсной основе. Новый учебный год начнется в сентябре.





«Занятия в мастерских Академии проводятся под руководством народного артиста России Никиты Михалкова, народного артиста России Владимира Хотиненко, лауреата Государственной премии России Леонида Верещагина», — говорится в сообщении пиар-службы образовательного учреждения.





Благодаря поддержке Фонда Тимченко обучение слушателей проходит на безвозмездной основе в течение всего учебного года. Учащиеся ежемесячно получают стипендию. Иногородним лицам предоставляется общежитие.





«В этом году мы открываем десятый, юбилейный, набор в нашу актерско-режиссерскую Академию мастерства. Попасть к нам с каждым годом все тяжелее — это, безусловно, вызов для каждого поступающего. Но тем интереснее потом, во время учебы. Это даже не учеба, это жизнь в Академии, где у ребят появляется возможность не только получить новые знания, но и по-новому взглянуть на профессию, расширить свой кругозор в разных сферах, возможность постоянного общения с потрясающими, интереснейшими людьми», — сказал ректор академии Никита Михалков.





Ректор также признался, что искренне рад тому, что за время обучения слушатели Академии становятся большой, творческой семьей. Никита Михалков также пригласил всех желающих побороться за место в Академии.









Фото: Пиар-служба Академии Н.С. Михалкова