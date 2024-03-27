Российские музыканты посвящают выступления памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле»

Российские музыканты почтят память жертв трагедии в «Крокус Сити Холле» выступлениями. Об этом сообщили в Минкультуры России.
В ведомстве отметили, что театральные коллективы помогут семьям погибших. Так, в концертном зале Мариинского театра хор и симфонический оркестр под управлением Валерия Гергиева исполнят «Реквием» Джузеппе Верди. В четверг, 28 марта, Государственная академическая симфоническая капелла России исполнит «Колокола» Сергея Рахманинова.
В День общенационального траура Всероссийский юношеский симфонический оркестр под руководством Юрия Башмета дал специальный концерт. Первое после трагедии выступление в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии началось с минуты молчания. Музыканты исполнили сочинения Петра Чайковского, Гавриила Попова, Пола Маккартни и современного композитора Сергея Екимова.
В исполнении Московского государственного академического симфонического оркестра прозвучали шедевры Чайковского в память о жертвах теракта. Маэстро Владимир Спиваков и Национальный филармонический оркестр выступили в Железногорске Курской области. К общей акции скорби присоединился Российский государственный симфонический оркестр, говорится в сообщении
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Театр Вахтангова, МХТ имени Чехова, «Сатирикон», МДТ — Театр Европы, Студия театрального искусства решили внести свой вклад. Коллективы переведут сборы от ближайших спектаклей в фонд помощи пострадавшим и семьям жертв трагедии.
Фото: Минкультуры России / Telegram-канал