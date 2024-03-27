Создатели «Манюни» с помощью нейросети «воскресят» Юрия Никулина для нового фильма

27.03.2024
Нейросеть «воскресит» советского актера Юрия Никулина для фильма «Манюня: приключения в Москве», передает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на продюсера ленты Гевонда Андреасяна.
По словам Андреасяна, искусственный интеллект впервые в России воссоздаст внешность и голос покойного актера. Отмечается, что создатели ленты получили разрешение от семьи Никулина на использование его образа. Изображение артиста при этом не будет использоваться в промокампании фильма.
Лента «Манюня: приключения в Москве» станет продолжением вышедших фильмов «Манюня» и «Манюня: новогодние приключения». Никулин в новом фильме станет одним из ключевых персонажей.
Ожидается, что фильм выйдет в прокат 30 мая 2024 года.
Фото: кадр видео