Стала известна дата выхода нового «Графа Монте-Кристо» в России

Фильм выйдет в российский прокат осенью 2024 года.
Акция открылась в Международный день театра.
Зрителям представили экспонаты, которые хранятся в посольстве в Москве.
Выставка начнет работать 30 марта.
Академия кинематографического и театрального искусства открыла приемную кампанию по программам допол...
Акция открылась в Международный день театра.
Зрителям представили экспонаты, которые хранятся в посольстве в Москве.
Выставка начнет работать 30 марта.
Академия кинематографического и театрального искусства открыла приемную кампанию по программам допол...
Президент России напомнил, что через Фонд культуры в искусстве поддерживается до 44 тем.
Певцы-патриоты не выступят на площадках Барнаула.
Президент России высказался об этом в рамках встречи с работниками культуры в Торжке.
Действие фильма разворачивается в промежутке между первой и второй частями анимационной ленты.
В рамках проекта актеры запишут аудиоверсии для акции-конкурса «Рождественские сказки».
Театральные коллективы, в свою очередь, помогут семьям погибших.
Борис Пиотровский с теплом отозвался о тех, кто выбрал своей профессией дарить людям эмоции.
Актер сыграл более 100 ролей за свою творческую карьеру.
Директор театра Марк Варшавер также напомнил о премьере к 225-летию со дня рождения Александра Пушки...
Директор театра уточнил, что в труппе 17 человек носят звание «Народный артист» и столько же — «Засл...
Вице-президент «Мультимедиа холдинга» Сергей Горбачев напомнил, что церемония вручения премии ежегод...
Сообщество «Культурный фронт Z» забило тревогу в соцсетях на фоне известия о показе спектакля.
По словам Гевонда Андреасяна, искусственный интеллект впервые в России воссоздаст внешность и голос ...
Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил ...
Об этом сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
Открытие монумента состоялось в Международный день театра.
27.03.2024