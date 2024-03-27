Стала известна дата выхода нового «Графа Монте-Кристо» в России

Новая экранизация романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо» выйдет в российских кинотеатрах 26 сентября. Фильм выпустит в прокат кинокомпания «Атмосфера кино».





Режиссерами картины выступили Александр де Ла Пательер и Матье Делапорт. Именно они были сценаристами вышедшей ранее адаптации «Трех мушкетеров».





Главную роль в фильме исполнил Пьер Нинэ. Также в новой экранизации снялись Пьерфранческо Фавино, Оскар Лесаж, Анаис Демустье, Анамария Вартоломеи, Лоран Лаффит и другие. Мировая премьера «Графа Монте-Кристо» состоится 24 июня.









Фото: YouTube