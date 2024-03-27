Умер один из старейших артистов Бурятии Олег Бабуев

27.03.2024

Умер один из старейших артистов Бурятии Олег Бабуев
Один из старейших артистов Бурятии, актер Буряад театра Олег Бабуев ушел из жизни. Его не стало 27 марта.

В Международный день театра скончался Олег Бабуев. Артист с успехом играл на сцене Буряад театра трагические и комические роли. Бабуев исполнил более 100 ролей в спектаклях мировой, русской и зарубежной классики, современной и национальной драматургии. Перед Новым годом актер сыграл в постановке по Чарльзу Диккенсу «Сделка с призраком».

По словам коллег, Бабуев любил Международный день театра больше, чем какой-либо другой праздник, говорится в сообщении на сайте правового портала Республики Бурятия. Торжественная церемония вручения ежегодных наград началась с известия о его кончине.

Олег Бабуев был заслуженным артистом Бурятской АССР, народным артистом Бурятии, лауреатом Международного фестиваля юмористов в Улан-Баторе, заслуженным артистом России, первым лауреатом премии имени народного артиста РСФСР Чойжинимы Генинова, кавалером ордена Дружбы. Имя артиста внесли в Книгу почета министерства культуры республики.


Фото: Pixabay.com