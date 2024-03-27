Умер один из старейших артистов Бурятии Олег Бабуев

27.03.2024
Один из старейших артистов Бурятии, актер Буряад театра Олег Бабуев ушел из жизни. Его не стало 27 марта.
В Международный день театра скончался Олег Бабуев. Артист с успехом играл на сцене Буряад театра трагические и комические роли. Бабуев исполнил более 100 ролей в спектаклях мировой, русской и зарубежной классики, современной и национальной драматургии. Перед Новым годом актер сыграл в постановке по Чарльзу Диккенсу «Сделка с призраком».
По словам коллег, Бабуев любил Международный день театра больше, чем какой-либо другой праздник, говорится в сообщении на сайте правового портала Республики Бурятия. Торжественная церемония вручения ежегодных наград началась с известия о его кончине.
Олег Бабуев был заслуженным артистом Бурятской АССР, народным артистом Бурятии, лауреатом Международного фестиваля юмористов в Улан-Баторе, заслуженным артистом России, первым лауреатом премии имени народного артиста РСФСР Чойжинимы Генинова, кавалером ордена Дружбы. Имя артиста внесли в Книгу почета министерства культуры республики.
Фото: Pixabay.com