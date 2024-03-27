Марк Варшавер раскрыл секрет успеха театра «Ленком»

27.03.2024
Директор «Ленкома Марка Захарова» Марк Варшавер раскрыл секрет успеха театра. Об этом он рассказал журналистам.
Марк Варшавер в интервью проекту «ТАСС Дети»
заявил, что секрет успеха театра в талантливых артистах. Директор также объяснил, почему считает «Ленком» одним из лучших.
«Очень простой секрет. В талантливых, изумительных артистах, которые собрались в нашем театре. И, безусловно, я самую главную отдаю дань Марку Анатольевичу Захарову», — сказал Варшавер.
Директор театра напомнил, что художественный руководитель, который собрал такую труппу, уже ушел из жизни, и без него «Ленком» уже шесть лет.
Варшавер добавил, что в труппе 17 человек носят звание «Народный артист» и столько же – «Заслуженный артист». Другие сотрудники, которые работают в театре, имеют звание «Заслуженный работник культуры» и многие другие.
Директор также указал на уникальность здания «Ленкома». Варшавер призвал зайти в фойе, насладиться его красотой, посмотреть на антикварные люстры, которые в театре с 1909 года, но по-прежнему сияют. Поэтому директор счел «Ленком» одним из лучших театров.
Фото: YouTube