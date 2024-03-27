Марк Варшавер раскрыл секрет успеха театра «Ленком»

27.03.2024

Марк Варшавер раскрыл секрет успеха театра «Ленком»
Директор «Ленкома Марка Захарова» Марк Варшавер раскрыл секрет успеха театра. Об этом он рассказал журналистам.

Марк Варшавер в интервью проекту «ТАСС Дети» заявил, что секрет успеха театра в талантливых артистах. Директор также объяснил, почему считает «Ленком» одним из лучших.

«Очень простой секрет. В талантливых, изумительных артистах, которые собрались в нашем театре. И, безусловно, я самую главную отдаю дань Марку Анатольевичу Захарову», — сказал Варшавер.

Директор театра напомнил, что художественный руководитель, который собрал такую труппу, уже ушел из жизни, и без него «Ленком» уже шесть лет.

Варшавер добавил, что в труппе 17 человек носят звание «Народный артист» и столько же – «Заслуженный артист». Другие сотрудники, которые работают в театре, имеют звание «Заслуженный работник культуры» и многие другие.

Директор также указал на уникальность здания «Ленкома». Варшавер призвал зайти в фойе, насладиться его красотой, посмотреть на антикварные люстры, которые в театре с 1909 года, но по-прежнему сияют. Поэтому директор счел «Ленком» одним из лучших театров.


Фото: YouTube