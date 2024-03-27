Церемония вручения премии «Чартова дюжина» не состоится из-за теракта в «Крокус Сити Холле»

27.03.2024
Церемония вручения ежегодной музыкальной премии «Чартова дюжина» не состоится 21 апреля. Об этом журналистам рассказал вице-президент «Мультимедиа холдинга» Сергей Горбачев.
По его словам, организаторы посчитали неуместным проводить в этом году мероприятие на фоне трагедии в «Крокус Сити Холле». Горбачев уточнил, что церемония вручения премии должна была пройти именно в этом концертном зале. Однако даже на другой площадке проводить ее не будут.
Вице-президент «Мультимедиа холдинга» напомнил, что церемония вручения с 2008 года проводилась в формате фестиваля. На сцену выходили разные музыкальные группы и выступали перед зрителями.
В эфире «Нашего радио» запланировано «посвящение» всем, кто находился в «Крокус Сити Холле» во время теракта 22 марта. Эфир пройдет 19 апреля, в рамках выпуска объявят лауреатов премии.
Фото: Pixabay.com