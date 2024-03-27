Перекрестные годы культуры России и Китая стартуют в мае и продлятся до 2026 года.
Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
«Мы надеемся, что мы в середине мая сможем открыть такой марафон двухлетний с Китаем. Это будет два года культурных обменов очень интенсивных с КНР (...) и продлятся [перекрестные годы] до конца 2025 года, мы залезем и в 2026 год», — приводит
слова Швыдкого агентство «Интерфакс».
Распоряжение о проведении в 2024-2025 годах перекрестных годов культуры России и Китая президент России Владимир Путин подписал в январе этого года.
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