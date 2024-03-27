В Барнауле отменили концерты известных российских артистов

27.03.2024

В Барнауле отменили концерты известных российских артистов
Концерты знаменитых российских исполнителей массово отменяют на Алтае. Так, в Барнауле не выступит Лолита Милявская.

Концерт певицы мог состояться в ДК Моторостроителей 29 марта. Однако мероприятие отменили.

Среди исполнителей с отмененными концертами оказались Олег Газманов, Вика Цыганова, а также группа Reflex. Коллектив должен был выступить в Барнауле 26 марта.

Решение перенести выступление Олега Газманова обнародовали после трагедии в «Крокус Сити Холле». Певец планировал выступить в Барнауле 28 марта. Исполнитель подчеркнул, что всей душой скорбит о погибших и желает выздоровления пострадавшим.


Фото: Pixabay.com