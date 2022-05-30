Дмитрий Нагиев сыграет незрячего лесного отшельника в фильме «Охотник»

«Кинокомпания братьев Андреасян» объявила о начале съемок нового проекта, сообщил «Бюллетень кинопрокатчика».





Главный герой Виктор сбегает подальше от проблем и селится в лесу. Однажды во время охоты в его ружье взрывается патрон, после чего отшельник теряет зрение. Теперь ему предстоит не только выжить и выбраться из леса, но и ощутить всю глубину одиночества и тяжесть своего положения.





Режиссером остросюжетного триллера стал дебютант Антон Мусс, продюсерами — Гевонд и Сарик Андреасяны, креативным продюсером — Алексей Гравицкий. В главной роли — Дмитрий Нагиев.





«Охотника» планируют выпустить осенью 2022 года в виде полнометражного фильма в кинотеатрах и мини-сериала на стримингах.





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