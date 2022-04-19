Изучение истории будет начинаться в школах с первого класса

Решение о введении исторического образования с первого класса принял министр просвещения РФ Сергей Кравцов, сообщила пресс-служба ведомства.





Речь идет не об уроках истории, а о просветительских программах, уточнил глава Минпросвещения России на открытии I Всероссийского школьного исторического форума «Сила — в правде!».





«Мы никогда не допустим, чтобы в нашей истории мы как-то по-плохому относились к другим народам — к братскому народу Украины, Белоруссии. Мы сделаем все, чтобы сохранялась историческая память», — сказал он.





По словам Сергея Кравцова, с первого класса будет проводиться «историческое просвещение». Курс истории по-прежнему будет начинаться с пятого класса.





Среди вариантов проведения просветительских программ министр назвал изучение истории семьи и региона, внеурочное посещение музеев и галерей, а также проекты в рамках предмета «Окружающий мир».





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