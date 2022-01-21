Жителей Майкопа приглашают на фотовыставку и киномарафон

В столице Адыгеи открылась выставка фоторабот участников конкурса «Родина души моей», приуроченная к 125-летию драматурга Евгения Шварца. Об этом ТАСС сообщили организаторы.





Выставка «Родина души моей» организована в рамках проекта «Майкоп Евгения Шварца», реализованного при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.





По словам руководителя проекта Надежды Суховой, в фотоконкурсе участвовали 175 работ от 50 авторов возрастом от шести до 73 лет. Конкурс заинтересовал не только жителей Майкопа — в нем участвовали фотографы из Петербурга, Москвы, Подмосковья и Краснодарского края. Участники прислали много интересных снимков, в которых «читается любовь к городу, его историческому прошлому», отметила она.





Фотографии представлены в трех номинациях. Больше всего работ поступило в номинацию «Архитектурные пейзажи»: на 79 снимках запечатлены культурные объекты, в том числе соборная мечеть Майкопа, первая почта, филиал Музея искусств народов Востока, монумент «Единение и Согласие» и другие. В номинации «Сохранение наследия» представлены фото зданий, построенных в XIX — начале XX века. В разделе «Взаимодействие» — снимки, отражающие историю «взаимоотношений» людей и архитектурных объектов.





Итоги конкурса подвело жюри, которое возглавил председатель регионального отделения Союза фотохудожников РФ Аркадий Кирнос. Победителей чествовали на открытии фотовыставки. После церемонии в Доме культуры «Гигант» стартовал киномарафон «Обыкновенное чудо», также проходящий в рамках проекта «Майкоп Евгения Шварца».





На марафоне покажут «Золушку» (1947) и «Снежную королеву» (1966) по сценариям Евгения Шварца и экранизацию его одноименной пьесы «Обыкновенное чудо» (1978). Посетить киносеансы можно бесплатно.





Проект «Майкоп Евгения Шварца» призван популяризировать творчество писателя, драматурга, поэта и привлечь внимание к культурному наследию. В рамках программы хотят создать туристический маршрут по местам, связанным с его именем.





Евгений Шварц (1896-1958) родился в Казани. Детство и юность провел в Майкопе. Он окончил городское реальное училище и переехал в Москву, чтобы продолжить обучение в университете.





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