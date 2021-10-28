Изменились правила входа в Третьяковскую галерею

28.10.2021
Необходимый для входа QR-код можно получить несколькими путями: после вакцинации; сделав ПЦР-тест (действует 72 часа); после недавно перенесенного заболевания COVID-19 (действует в течение 6 месяцев с даты выздоровления). Для лиц от 14 до 18 лет основанием для входа в Галерею без QR кода является свидетельство о рождении или паспорт гражданина РФ.
Посещение всех образовательных мероприятий (кроме кинопоказов, которые отменены по 7 ноября 2021 г) осуществляется при предъявлении QR кода. Дети до 14 лет могут посещать галерею обязательно в сопровождении взрослого, имеющего QR-код и документы, удостоверяющие личность.