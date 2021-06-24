Российский скринлайф-триллер поборется за звание лучшего дебюта фестиваля в Канаде

24.06.2021
Фильм #хочувигру станет единственным представителем России на международном фестивале фильмов ужасов Fantasia, который состоится в Монреале с 5 по 25 августа, говорится в сообщении. Ранее идея сценария фильма победила в конкурсе проектов-скринлайф, организованном студией Bazelevs.
Фильм — полнометражный дебют режиссера Анны Зайцевой, в котором сыграли Анна Потебня, Полина Ватага и Тимофей Елецкий. По сюжету, девочка пытается разобраться в причинах исчезновения своей младшей сестры и обнаруживает группу в соцсетях, подростки в которой получают задания с угрозой потерять друзей, родных и свою жизнь в случае невыполнения.
Картина будет претендовать на фестивале на звание лучшего дебюта, говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба компании Bazelevs