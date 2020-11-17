В Болгарии нашли «маску инопланетянина» возрастом около 6 тыс. лет

Находку сделали археологи в ходе раскопок на месте древнего городища, сообщает Archaeology in Bulgaria.

Сделанная в доисторические времена маска сочетает в себе черты человека и животного, удивительно напоминая современный кинематографический образ «инопланетянина». Находка датируется V тысячелетием до нашей эры.

Маску нашли в доисторическом поселении Соляная яма, расположенном поблизости от городища Провадии в северо-восточной части Болгарии. Городище Провадия, датируемое V тысячелетием до нашей эры, считается самым древним городом Европы.

По мнению экспертов, найденный артефакт относится к периоду позднего энеолита около 4000 года до н.э. Специалисты назвали маску одной из самых впечатляющих находок в ходе последних раскопок в поселении Соляная яма.

Оба угла верхней части маски имеют короткие выступы, которые могут символизировать «уши». В каждом из них обнаружены небольшие отверстия, через которые могли продевать нить, чтобы носить маску на лице.