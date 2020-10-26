«Мелодия» почтила память Муслима Магомаева виниловой пластинкой с его песнями

26.10.2020
25 октября 2008 года певец умер в Москве возрасте 66 лет. В память о его творчестве фирма «Мелодия» выпустила грампластинку, на которой записаны его песни 1960–1980-х годов.
В исполнении Магомаева звучат песни Полада Бюльбюль оглы, Арно Бабаджаняна, Аркадия Островского, Марка Фрадкина и других советских композиторов. Также в альбом вошла наиболее известная песня, которую сочинил сам певец — «Синяя вечность».
Большинство песен, исполненных певцом, были написаны композиторами специально для него, отмечается в сообщении.
Песню «Разговор птиц», вошедшую в альбом, вместе с Магомаевым спели композитор Полад Бюльбюль оглы и Лариса Мондрус.