«Мелодия» почтила память Муслима Магомаева виниловой пластинкой с его песнями

Об этом сообщила в понедельник пресс-служба звукозаписывающей компании.

25 октября 2008 года певец умер в Москве возрасте 66 лет. В память о его творчестве фирма «Мелодия» выпустила грампластинку, на которой записаны его песни 1960–1980-х годов.

В исполнении Магомаева звучат песни Полада Бюльбюль оглы, Арно Бабаджаняна, Аркадия Островского, Марка Фрадкина и других советских композиторов. Также в альбом вошла наиболее известная песня, которую сочинил сам певец — «Синяя вечность».

Большинство песен, исполненных певцом, были написаны композиторами специально для него, отмечается в сообщении.

Песню «Разговор птиц», вошедшую в альбом, вместе с Магомаевым спели композитор Полад Бюльбюль оглы и Лариса Мондрус.