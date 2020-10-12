В «Геликон-опере» пройдет церемония открытия финальных испытаний чемпионата ArtMasters

Гости церемонии станут участниками эксперимента, сообщили в пресс-службе чемпионата.

Церемония открытия чемпионата будет транслироваться онлайн 12 октября. 21 октября на новой сцене Большого театра пройдет гала-концерт и награждение победителей, сообщили в пресс-службе.

Гости церемонии расположатся на сцене, в то время как артисты и ведущий будут находиться в зрительном зале. Благодаря эксперименту гости вечера ощутат себя внутри процесса создания шоу, окажутся за кулисами сцены и посмотрят на шоу с новой перспективы глазами артистов, пояснили в пресс-службе.

В мероприятии примут участие финалисты чемпионата, амбассадоры, члены наблюдательного совета и выдающиеся деятели культуры. В числе приглашенных гостей первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, ректор Российской академии имени Гнесиных Александр Рыжинский, заммэра Москвы в правительстве столицы Наталья Сергунина, композитор и продюсер Игорь Крутой, директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок и другие.

Очный этап чемпионата пройдет с 12 по 15 октября в театре «Геликон-опера», в «Школе Драматического Искусства», в офисе Mail.Ru Group, на киностудии Мосфильм и в других учреждениях культуры.