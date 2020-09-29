Театр Маяковского представит премьеру «Дикарки» по Островскому

Местом показа выбрали Сцену на Сретенке, сообщила пресс-атташе театра Олеся Вартанова в разговоре с ТАСС.

Спектакль «Дикарка» по пьесе Александра Островского и Николая Соловьева в постановке Юрия Иоффе станет первой премьерой сезона в Московском академическом театре имени Вл. Маяковского.

Комедия, написанная Александром Островским в соавторстве с Николаем Соловьевым, рассказывает о новом времени и внутренней свободе, пояснила пресс-атташе. По ее словам, премьера должна была состояться еще в апреле, однако вследствие пандемии коронавируса репетиции были остановлены за 2,5 недели до назначенной даты.

20 сентября «Дикарку» показали зрителям Всероссийского фестиваля «Театральное Прихопёрье» в Балашове. Теперь новую работу театра оценят и жители столицы.

«Дикарка» редко ставилась на сцене, так как до революции была под запретом для постановки во всех театрах, кроме императорских. Цензоры сочли ее «аморальной», однако за почти полтора прошедших века понятия общества о морали резко изменились, подчеркнула пресс-атташе.