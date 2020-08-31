Житель России обнаружил в собственном дворе таинственные древние скелеты

Странную находку в дагестанском селе Уркарах изучат археологи, сообщает в соцсетях администрация Дахадаевского района.





Уточняется, что два человеческих скелета вместе с древними предметами быта и посудой были найдены случайно, в ходе капитального ремонта дома. Житель Уркараха был немало удивлен, когда узнал, что в его дворе скрыты две комнаты с останками людей.





Сейчас в селе ждут группу археологов, они должны изучить находку и определить ее приблизительную эпоху. В администрации района надеются, что тайна комнат и погребенных в ней людей будет вскоре раскрыта, поскольку жители Уркараха не на шутку взволнованы этой историей.





Ранее мы писали, что на Кубани нашли античную дорогу . Ученые датируют постройку дороги серединой или второй половиной IV века до н.э., а эксплуатировалась она до II века до н.э., о чем свидетельствуют признаки ремонта.





Даты также подтверждаются многочисленными монетами и амфорами, найденными рядом при изысканиях. Раскопки в этом районе ведутся в связи со строительством трассы А-290 Новороссийск — Керчь.



