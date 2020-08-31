Житель России обнаружил в собственном дворе таинственные древние скелеты

31.08.2020

Странную находку в дагестанском селе Уркарах изучат археологи, сообщает в соцсетях администрация Дахадаевского района.


Уточняется, что два человеческих скелета вместе с древними предметами быта и посудой были найдены случайно, в ходе капитального ремонта дома. Житель Уркараха был немало удивлен, когда узнал, что в его дворе скрыты две комнаты с останками людей.

Сейчас в селе ждут группу археологов, они должны изучить находку и определить ее приблизительную эпоху. В администрации района надеются, что тайна комнат и погребенных в ней людей будет вскоре раскрыта, поскольку жители Уркараха не на шутку взволнованы этой историей. 

Ранее мы писали, что на Кубани нашли античную дорогу. Ученые датируют постройку дороги серединой или второй половиной IV века до н.э., а эксплуатировалась она до II века до н.э., о чем свидетельствуют признаки ремонта. 

Даты также подтверждаются многочисленными монетами и амфорами, найденными рядом при изысканиях. Раскопки в этом районе ведутся в связи со строительством трассы А-290 Новороссийск — Керчь.