На Кубани нашли античную дорогу длиной 100 метров

Такая находка на территории региона обнаружена впервые, рассказал вице-губернатор Кубани Сергей Болдин.

Он пояснил, что отрезок древней дороги был найден археологами на раскопках античной усадьбы. Ширина дорожного полотна колеблется от 6 до 21 метра в разных местах.





Учёные датируют постройку дороги серединой или второй половиной IV века до н.э., а эксплуатировалась она до II века до н.э., о чём свидетельствуют признаки ремонта. Даты также подтверждаются многочисленными монетами и амфорами, найденными рядом при изысканиях.





Болдин отметил, что таких находок было сделано более ста. Раскопки в этом районе ведутся в связи со строительством трассы А-290 Новороссийск – Керчь.





Учёные предполагают, что древняя дорога служила для связи региона с древнегреческим городом Горгиппией. Ранее стало известно, что на территории древнего города Фанагория было найдено большое количество древних монет, в том числе сребреник киевского князя Владимира Святославича и солид Василия I Македонянина.



