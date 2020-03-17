Исторический музей объявил о закрытии для посещения с 18 марта

Ограничения установлены в связи с распространением коронавируса и продлятся до 10 апреля, говорится на сайте учреждения.

Ранее, в понедельник, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете проведения до 10 апреля массовых мероприятий. В свою очередь, Минкультуры России рекомендовало подведомственным учреждениям отменить групповые экскурсии и прочие массовые мероприятия в музеях.

О своем закрытии объявили Третьяковская галерея, Пушкинский музей, музей современного искусства «Гараж», Музей Москвы и ряд других учреждений. Кроме того, закрылись Московская филармония и Московская консерватория, а также ряд концертных залов.

«Впервые за 20 лет крупнейший музейный комплекс закрывается на столь длительный период ради обеспечения безопасности здоровья посетителей музея и его сотрудников», – отмечается в сообщении Исторического музея.

Государственный исторический музей был основан 9 февраля 1872 года. До революции он назывался Императорским российским историческим музеем им. императора Александра III.