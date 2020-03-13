В Оренбурге открылась выставка шедевров русской живописи из фондов Пушкинского музея

В экспозицию вошли 38 произведений Репина, Шишкина и Поленова, сообщает ТАСС.

Презентация первой выставки Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина (ГМИИ) в Оренбурге начала работу 13 марта в Оренбургском областном музее изобразительных искусств.

На экспозиции будут выставлены не только работы Шишкина, Репина и Поленова, но и полотна других мастеров отечественного искусства XVIII -XX веков, переданные из отдела личных коллекций Пушкинского музея Москвы.

Среди них работы Владимира Боровиковского, Василия Перова и Натальи Гончаровой. Посетители увидят такие картины Ильи Репина, как «Портрет Алевтины Ивановны Нечаевой», «Украинка» и другие.

Картины будут экспонироваться до 31 мая.