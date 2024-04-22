Ольга Любимова: «Мы с радостью начинаем работу с новыми партнерами»

Татьяна ФИЛИППОВА

К Международному дню культуры была приурочена пресс-конференция Ольги Любимовой в МИА «Россия сегодня». Министр культуры РФ рассказала о международном сотрудничестве и задачах, которые поставлены перед ведомством в послании президента страны Федеральному собранию.



Ольга Любимова начала выступление с международного направления, важного для Министерства культуры. Понятно, что опыт международных связей у федеральных и региональных музеев, театров и библиотек колоссальный, но за два года многое изменилось. «Огромное количество совместных проектов было и будет с нашими коллегами по странам ШОС, странам БРИКС и в СНГ, — рассказала министр. — Мы много работаем с Латинской Америкой и на Ближнем Востоке, с радостью начинаем работу с новыми партнерами. Наш возобновленный Форум объединенных культур в Санкт-Петербурге показал, что горизонтальные связи сохраняются».

По словам Ольги Любимовой, конкурс Юрия Григоровича «Молодой балет мира», конкурс имени П. И. Чайковского, конкурс имени С.В. Рахманинова показывают, что люди стремятся в них участвовать и в их отношении к этим институциям мало что изменилось. Тем не менее в ближайшем будущем флагманским проектом для Министерства культуры станут «Русские сезоны».

«По поручению президента, учитывая позицию министерства иностранных дел, мы определяем страну, в которой мы будем трудиться, — уточнила министр. — В прошлом году очень удачно прошли гастроли в Узбекистане и Казахстане. В этом году мы будем трудиться в Бразилии».

Впереди дни культуры России в Азербайджане и Узбекистане, русские сезоны следующего года — это Бахрейн и Оман. Фестивали российского кино пройдут в 26 странах, включая Германию, Францию и Сербию.

В той части программы министерства культуры, которая касается внутренней культурной политики, самое интересное, безусловно, появление понятия «Земский работник культуры». Ольга Любимова оценила это событие как праздник для 89 регионов Российской Федерации.

«Это то, о чем мечтали наши самые маленькие учреждения культуры, где особенно остро ощущается нехватка кадров, — отметила министр. — И всегда наши встречи в маленьких библиотеках, домах культуры и школах искусств сопровождались вопросами: «Ведь есть же земский доктор и земский учитель, почему нет земского работника культуры, чем мы хуже?»

«Хотелось им помочь», — призналась министр. В результате программа «Земский работник культуры» будет запущена в 2025 году. Люди, который отправляются работать в учреждения культуры в муниципалитетах с численностью до 50 тысяч человек, получают 2 миллиона рублей для того, чтобы решить свои проблемы с покупкой жилья или автомашины. Договор заключается на 5 лет с обязательствами с двух сторон.

«Вы только представьте себе, в России более 90 тысяч учреждений культуры, 80 процентов из них — региональные и муниципальные, и в отрасли работает больше 700 тысяч человек, — напомнила министр. — При выделении 14 миллиардов рублей из федерального бюджета мы сможем к 2030 году решить проблему дефицита кадров».

Говоря о программе сохранения культурного наследия, Ольга Любимова подчеркнула, что она коснется каждого региона.

«Сейчас в реестре объектов культурного наследия около 150 тысяч объектов, многие из них могли бы служить людям. И это боль каждого из нас. Проходя мимо, мы видим осыпающиеся фасады особняков невероятной красоты, которые разрушаются за неимением пользователя», — сказала министр.

Программа, рассчитанная на срок до 2045 года, разрабатывается Министерством культуры совместно с компанией «Дом.рф», и на первом этапе будет запущена сразу в нескольких регионах — в Новгородской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Калининградской областях, в Забайкальском крае.

«Мы понимаем, что очень важно начать двигаться в этом направлении, — подчеркнула Ольга Любимова. – Не только государство будет вкладывать деньги в реставрацию, но и частные инвесторы. Бизнес будет заинтересован в приобретении объектов культурного наследия и их реставрации».

Программа, которая должна сделать реставрацию экономически выгодной для частного бизнеса, включает льготную ставку кредитования, не больше четырех процентов, и ряд других инструментов.

Отвечая на вопросы журналистов, Ольга Любимова коснулась и программы перекрестных годов культуры России и Китая. Ее откроет в середине мая сводный оркестр национальных российских и китайских инструментов, гастроли в Китае планируют Большой и Мариинский театры, «Александринка», театр имени Вахтангова и многие другие театральные и музыкальные коллективы.

В заключение Ольга Любимова рассказала о своих надеждах, связанных с развитием отечественного кинематографа.

«Самое главное, чего нам сейчас не хватает, — это хорошее семейное кино, – отметила министр. – Еще четыре года назад продюсеры нам говорили, что детское кино аудиторию не соберет. Сейчас детское кино – самое популярное. Оно же и семейное, потому что на хороший фильм ребенка ведут родители. В прошлом году мы собрали в кинотеатрах сорок миллиардов рублей, в этом году осторожно запланировали сорок два миллиарда, и надеемся, что доля российского кино внутри этой суммы тоже будет выше».

Фотографии: официальный телеграм-канал Ольги Любимовой.

