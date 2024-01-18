Министр культуры рассказала об итогах 2023 года и планах на 2024 год

Татьяна ФИЛИППОВА

В пресс-центре «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция министра культуры России Ольги Любимовой. Министр подвела итоги 2023 года, рассказала, как прошли новогодние праздники, и поделилась планами на 2024 год.

В этом году единственным осложнением новогодних каникул стал мороз. По словам Ольги Любимовой, музеям-заповедникам в таких условиях работать было непросто, но посетителей мороз не остановил.

Федеральные музеи в новогодние праздники посетили свыше 1 миллиона человек, пятая часть из них – дети. «Люди приходили в музей всей семьей, что для нас очень важно», — подчеркнула министр. Самыми посещаемыми оказались Третьяковская галерея, Эрмитаж и заповедник «Царское село». Высокой популярностью пользовались Русский музей, где сейчас проходит выставка Василия Сурикова (за полтора месяца ее посмотрели 100 тысяч человек), Владимиро-Суздальский и Новгородский музеи-заповедники, Исторический музей, Музей Мирового океана в Калининграде, Пушкинский и Музеи Московского Кремля.

Наиболее острожные сограждане предпочти спрятаться от мороза в кинотеатрах. С 1 по 8 января в них побывали почти 15 миллионов человек, кассовые сборы побили все рекорды и составили 5 миллиардов 800 миллионов рублей – на 30% больше, чем в прошлом году. Лидерами новогодней гонки стали «Холоп-2», «Бременские музыканты» и «Три богатыря и Пуп Земли».

Театры тоже вышли на рекорд — почти 230 тысяч зрителей за 8 дней. Это на 20% больше, чем за аналогичный период 2023 года. «Не значит, что в прошлом году театры были заполнены не на 100 процентов, — пояснила министр. — Добавляются утренние и дневные спектакли, некоторые театры в новогодние праздники показывают до шести представлений в день. Для труппы это невероятное напряжение, но в то же время и возможность представить свой репертуар для максимального количества зрителей».

Московская и Санкт-Петербургская филармонии в выходные дни тоже увеличили число представлений (до 40 за 8 дней). На концертах классической музыки побывали около 18 тысяч человек. «Мы постепенно возвращаем допандемийные цифры, а иногда и превосходим их», — отметила министр.

Уверенно превосходит собственные допандемийные результаты цирковая отрасль. Росгосцирк в новогодние праздники провел 700 представлений, которые посмотрели более 900 тысяч человек — в полтора раза больше, чем в прошлом году. Больше всего зрителей собрали Санкт-Петербургский, Саратовский, Воронежский, Самарский, Нижегородский и Тульский цирки.

Подводя итоги ушедшего года, Ольга Любимова назвала еще несколько цифр — 43 миллиона человек в 2023 году побывали в федеральных музеях. Абсолютным лидером стал Петергоф (более 5 миллионов). На втором месте по посещаемости — музей-заповедник «Сталинградская битва» (более 3, 5 миллионов). На третьем месте Эрмитаж (3,2 миллиона). Русский музей и Третьяковская галерея входят в пятерку самых посещаемых.

Министр культуры напомнила и об успешном выполнении Всероссийского гастрольно-концертного плана — по программам «Большие гастроли» и «Мы — Россия» 343 творческих коллектива провели более 2 тысяч показов спектаклей и концертов. «Театры приезжают в города, в которых никаких гастролей не было с 90-х годов», — рассказала министр.

Возвращаясь к теме кино, Ольга Любимова отметила, что в прошлом году в прокат вышел 181 отечественный фильм, 39 из которых – это детские и семейные картины. Кассовые сборы составили 27 млрд рублей, из них 4 млрд – по Пушкинской карте.

Важная часть нацпроекта «Культура» — развитие библиотек, в стране их около 40 тысяч. «Когда мы начинали, многие недоумевали, что делать с этими библиотеками, в которых давно не было ремонта, со старыми книжками, с маленькими читальными залами. И это большая радость, что благодаря нацпроекту «Культура» у нас появились так называемые модельные библиотеки, симбиоз библиотеки и интернет-кафе, с компьютерами, подключенными к Национальной электронной библиотеке», — сказала министр.

Еще одна новая часть российской культурной жизни — Пушкинская карта, которая позволяет молодым людям с 14 до 22 лет самостоятельно составлять себе культурную программу. Обладателями Пушкинской карты стали 9 миллионов 600 тысяч человек, и цифра все время растет. 12 000 учреждений культуры работают с этой программой — среди них и театры, и музеи, и библиотеки. В 2023 году по Пушкинской карте было приобретено 30 миллионов билетов. Больше всего молодежь привлекает кино (40 % билетов куплены на киносеансы), на втором месте театр (25 %), на третьем музеи (17 %).

В новом, 2024 году музейную отрасль ждет важное событие — министерство культуры приняло решение возобновить работу международного фестиваля «Интермузей», он пройдет с 23 по 26 мая в здании Новой Третьяковки на Крымском валу. «Готовимся всей командой и всем союзом музеев, — поделилась министр. — Мне кажется, важное решение — это учреждение премии в области музейного дела имени Дмитрия Сергеевича Лихачева». Церемония вручения премии пройдет в завершающий день фестиваля, 26 мая в новом корпусе Третьяковской галереи на Кадашевской набережной.

Еще одним важным событием станет перекрестный год культуры России — Китая. По словам министра, список коллективов, которые будут участвовать в обменной программе, появится в ближайшие дни.

Фотографии: Артур Новосильцев / АГН Москва.