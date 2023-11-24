Россия: объединяет, но не отменяет

Петр ВЛАСОВ, Санкт-Петербург

Как корреспондент «Культуры» ухитрился попасть на 9-й Международный культурный форум и что он там увидел

Международному культурному форуму, что впервые был проведен в Санкт-Петербурге в 2011 году, от пандемии коронавируса досталось гораздо больше, чем его привилегированному братцу, Питерскому экономическому форуму. Культурный форум не проводили целых три года — 2020, 2021, 2022-й. Причем мероприятие каждый раз отменялось в самый последний момент, «срываясь с крючка». Публика, как говорится, «истосковалась».

Представители оргкомитета форума сами признавали этот факт на пресс-конференции, состоявшейся в ТАСС 10 ноября. Но пообещали «новый формат» и «новое наполнение», способные компенсировать трехлетнюю тоску. По всей видимости, хотя бы отчасти новизна эта связана с тем, что на посту директора компании-организатора появилось новое лицо — менеджер от культуры Владимир Кехман, художественный руководитель Михайловского театра в Петербурге. Он буквально ворвался на эту должность в сентябре, за два месяца до дня начала форума, заставив всех ломать голову над тем, кто все-таки занимался подготовкой события — он или предыдущий глава дирекции, Егор Москвин (дело в том, что программа раньше начинала «верстаться» уже в апреле). Кроме того, трансформировалось и само название — теперь оно звучало как Форум объединенных культур.

То, что форум на этот раз организован несколько иначе, представители СМИ поняли задолго до его начала. Прежде аккредитация журналистов была абсолютно открытой и начиналась за месяцы до мероприятия. На этот раз было принято решение доверить вопрос аккредитации СМИ новостному агентству ТАСС, которое должно было разослать предложения подать заявку на аккредитацию тем, кого оно посчитает нужным. Вы, наверное, уже догадались, что газеты «Культура» в этом списке не оказалось. Лишь благодаря нашему любопытству и настойчивости приглашение в редакцию в последний момент все-таки прислали. А сама аккредитация была подтверждена только за день до начала форума, 15 ноября (а ведь надо было покупать билеты, искать гостиницу). Организаторы так и не пояснили, по какой причине томили СМИ до последнего момента.

Не исключено, что эти трудности были во многом связаны с тем, что форум, если можно так сказать, сильно сместился в международную плоскость, причем с политическим уклоном. Если раньше это было скорее профессиональное мероприятие, с вкраплениями специалистов и экспертов из разных стран, где выделялась только одна главная, официальная делегация, на этот раз в Петербург приехало сразу пятьдесят официальных делегаций из разных стран, включая порядка сорока министров культуры. На протяжении трех дней Главный штаб Эрмитажа стал свидетелем без преувеличения Вавилонского столпотворения, так как значительная часть гостей прибыла в Санкт-Петербург в национальных одеждах и, несмотря на мороз, беспечно разгуливала в боливийских котелках или африканских куфи по Невскому проспекту.

Посыл максимальной международной направленности форума вполне понятен — в условиях фактической «холодной войны» с Западом важно продемонстрировать, что Россия не находится в международной изоляции, как это регулярно утверждают с западных трибун. Чтобы ни у кого не оставалось сомнений именно в таких намерениях организаторов, еще задолго до начала мероприятия всем потенциальным участникам была разослана итоговая декларация, смыслом которой является приоритет многоголосья культур над монокультурой глобального мира, что расползается по всему миру из вполне понятной географической точки. И о том, что нашим «партнерам» было вовсе не безразлично, приедет кто-то в Петербург или нет, говорит, например, тот факт, что присутствие Армении, которая сейчас запоздало флиртует с Западом, ограничилось послом. Министр культуры оказался «очень занят».

Конечно, у определенной прослойки людей список делегаций форума вызовет улыбку, природу которой вы легко можете себе представить. Эритрея, Боливия, Лаос, Афганистан, Иран, Гана, Джибути, Китай... Причины этого граничащего с расизмом снобизма, что на самом деле традиционно не был присущ нашему народу, в духовной деформации, которую мы претерпели за последние тридцать лет. Все эти годы мы занимались чем-то вроде того, что сейчас стало модным в западных странах — человек воображает себя, скажем, кошкой и начинает вести себя аналогичным образом. Мяукать, есть из миски, ходить к ветеринару. Так и мы с какой-то стати начали представлять Россию частью «западного мира», то есть на самом деле «центра мира», откуда управляется мир остальной. Верили, что станем полноправным членом мирового топ-клуба, приобретя входной билет за сырьевой статус без претензий и инвестиции отечественных олигархов, скупавших острова, Леонардо и футбольные клубы. В никакой топ-клуб нас, конечно, не пускали, но, топчась на пороге, часть нашей интеллигенции переняла множество дурных привычек «белых господ». В том числе и представление о том, что есть «избранные», главные для истории нации, а есть те, что суетятся у них на подхвате.

Возможно, кто-то скажет, что организаторы погнались за числом делегаций, пытаясь увеличить эффект представительности за счет малых государств. Но сидя на встрече министра культуры Ольги Любимовой с главами официальных делегаций зарубежных стран, я думал уже совсем о другом. Есть только два варианта: или ты сам идешь за кем-то, или ты ведешь за собой. Есть те, кто с радостью предпочтет первый путь, — даже особо не размышляя, куда их в итоге приведут, главное, чтоб по дороге было вкусно и весело. Россия же, в силу своих размеров, истории и культурного заряда, на мой взгляд, просто обречена (и здесь это слово с позитивным смыслом) вести за собой. И если кому-то интересна наша культура, наш язык, наша история, какая разница, какой размер ВВП у этой страны и в какой части мира она находится?

Ольга Любимова — впрочем, как и все другие представители российской власти — построила свое выступление вокруг понятного нарратива. Попытки распространить на всю планету одну, «универсальную» культуру привели к обеднению культур национальных и в конечном итоге к деградации, интеллектуальной и духовной. Более того, все это в конечном итоге — путь к противостоянию и конфликтам. «Долгий период продвижения «универсальной» культуры, «новой этики» не привел к установлению общего культурного диалога. Такая модель сделала культурную идентичность уязвимой перед внешним воздействием, а созданные прошлыми поколениями мосты и связи сжигаются «отменой культуры», с которой сейчас сталкивается не только Россия». В качестве альтернативы Россия готова предложить «точки сборки» новой глобальной культурной модели, которая по своей сути, напротив, станет «антиглобальной», основанной на разнообразии и взаимодействии. Министр озвучила две конкретные инициативы (помимо, собственно, самого форума, который тоже способен стать такой «точкой»): «Российская Федерация в целях продвижения разнообразия культур в многополярном мире выступает с инициативой запуска сразу двух новых форматов сотрудничества. Мы предлагаем создать самостоятельный открытый Евразийский кинофестиваль и кинопремию, а также музыкальный конкурс ЕвразияВидение+ (или ИнтерВидение)».

Возникает логичный вопрос: а готов ли остальной мир последовать призыву России и начать создавать некие альтернативные культурные институции? Или, может быть, все это просто наши песочные замки и то самое wishful thinking, желаемое представление реальности? Спору нет, в мире все еще уважают Запад и боятся его. Любят — скорее нет. Но власть, богатство, технологическое могущество, конечно же, притягательны. Тем не менее даже тот факт, что высокопоставленные чиновники разных стран приехали на форум, говорит о том, что все ждут альтернативы. Что они по меньше мере готовы ее рассмотреть. Да, многие из глав официальных делегаций выступали общо и обтекаемо, зачастую главным образом восхваляя своих национальных лидеров. Но были и те, кто прямо говорил о необходимости поменять всю существующую культурную парадигму.

Вот, например, выдержки из выступления заместителя главы правительства Киргизии Эдиля Байсалова. В его речи мне показались важными два ключевых момента, создающих предпосылки для формирования глобальной культурной альтернативы. Во-первых, отрицание любых рудиментов колониализма, доминирования одной части мира над другой. «Кыргызская Республика решительно отвергает попытки отменить великую русскую культуру, наказать ее ведущих представителей, навязать вопрос коллективной ответственности. Близорукая политика cancel culture (отмены чьей-то культуры. — «Культура») обречена на провал, потому как является рудиментом европроцентризма, высокомерной попыткой диктовать моду всему миру». Второй важный момент связан уже с тем, что технологии и культура должны сочетаться в определенной пропорции, иначе в этом коктейле культуры (в ее традиционном понимании) как таковой уже не останется. «Сегодня мы обсуждаем тему, которая приобретает все большее значение в современном мире, — культурный суверенитет. В эпоху глобализации и информационных технологий культурное пространство каждой страны сталкивается с беспрецедентными вызовами. Война культур происходит не только на уровне стран, но и внутри каждой отдельной нации. Глобализация и интернет сделали культурный обмен более доступным, но в то же время они создают риск утраты национальной идентичности и самобытности». По словам г-на Байсалова, культурные тренды сегодня, по сути, формируют компьютерные алгоритмы, а управляющие ими персонажи остаются анонимными, хотя фактически манипулируют миллиардами людей.

И если многие в России действительно «истосковались» по культурному форуму, на самом форуме становилось понятно, что мир «истосковался» по альтернативному пути. Мир устал от измельчавшего Голливуда, от фастфуда и Барби, от литературы, привязанной к «трансгендерной повестке» и прочей дикости, от похабного рэпа и задницы Кардашьян. Все это не только мелко, пошло, зачастую вредно и опасно — еще и жутко искусственно. Не зря министр культуры, деколонизации и депатриархализации Боливии Сабина Орельяна Крус постоянно обращалась в своем выступлении к «матери-земле и почве-маме». «Боливия заботится о балансе с матерью-землей. Мы понимаем культуру как форму единения народа и матери-земли и постоянные действия на этом направлении. Эта концепция противоположна капиталистическому отношению к матери-земле и почве-маме. Капитализм ведет мир к катастрофе. Мы должны восстановить дух наших народов в гармонии с землей и развитием искусств» (синхронный перевод).

Понятно, что итоговая декларация, согласованная с сорока участниками, большинство из которых находятся в зависимом состоянии от США, звучит довольно широко и гибко. Тем не менее все основные моменты несогласия с существующим статус-кво, которые были озвучены на форуме, там присутствуют. Включая риски подмены собственно культуры «культурными технологиями». Что будет дальше? Вариантов, собственно, два. Или форум превратится в площадку, где можно просто выпустить пар, поругать глобалистов и примерить на себя фрондерское обличье, или же он действительно запустит в мире некие альтернативные культурные процессы. Но для того нужны альтернативные идеи, нужны альтернативные творческие личности и произведения творчества, созданные в этой логике.

Фотографии:Валентин Егоршин/ТАСС и Александр Демьянчук/ТАСС