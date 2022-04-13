«Большие гастроли» станут еще больше

Елена СЕРДЕЧНОВА

Материал опубликован в №3 печатной версии газеты «Культура» от 31 марта 2022 года.

Второй год в России действует Единый гастрольно-концертный план для театров и национальных коллективов. Что он дает и как он изменился в 2022-м — в материале «Культуры».

Россия — страна с богатой театральной традицией и уникальными творческими коллективами. Но когда дело доходит до гастролей, далеко не все театры, как в культурных столицах, так и за их пределами, согласны ехать в отдаленные регионы, рискуя не собрать кассу. Чтобы «сшить» культурное пространство, в 2014 году была создана федеральная программа «Большие гастроли», которая начала организовывать и финансировать туры ведущих театров страны. В 2021 году Министерство культуры возродило Единый гастрольно-концертный план, существовавший во времена СССР. Это сделало «Большие гастроли» действительно большими. Благодаря ему шанс на господдержку получил практически каждый творческий коллектив страны, включая частные театры.

В соответствии с планом в тур отправляются и театры — по программе «Большие гастроли», и государственные национальные коллективы — программа «Мы — Россия». Росконцерт, а именно он занимается организацией гастролей, готовит туры по шести направлениям: федеральному, зарубежному, межрегиональному, для детей и молодежи, студенческому, по поддержке негосударственных театров.

В этом году в гастрольных проектах примут участие 260 театров и 36 национальных хореографических и хоровых коллективов, их постановки и концерты увидят зрители во всех регионах. С турами отправятся ведущие драматические и музыкальные театры страны, среди которых Большой театр, Малый театр, Российский государственный академический театр драмы имени Ф. Волкова и многие другие. Впервые в программе будут участвовать творческие коллективы из ДНР и ЛНР.

— Конечно, мы поддержим творческие коллективы из Донецкой и Луганской народных республик. Гастрольная деятельность, безусловно, важна как для артистов, так и для зрителей. У людей сегодня есть запрос на посещение учреждений культуры. Обязательно нужно подумать не только над тем, как провести гастроли, но и как привлечь людей, чтобы им было интересно, — сказала министр культуры РФ Ольга Любимова на встрече с гендиректором Росконцерта Андреем Малышевым.

Как рассказали нам в министерстве культуры Луганской народной республики, в 2022 году в программе «Большие гастроли» ЛНР в России готовы представить одиннадцать коллективов, среди них Луганский академический театр кукол, Луганский академический русский драматический театр имени П. Луспекаева, Луганский академический украинский музыкально-драматический театр на Оборонной. В программе «Мы — Россия» примут участие коллективы Луганской филармонии: Академический симфонический оркестр, Камерно-инструментальный ансамбль «Киевская Русь», Ансамбль песни и танца «Раздолье», Ансамбль эстрадной и джазовой музыки «СОМВО» и другие.

Министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров говорит изданию, что участие в «Больших гастролях» для артистов — долгожданная возможность поделиться своим творчеством с российскими зрителями.

— За последние восемь лет луганские профессиональные и самодеятельные творческие коллективы расширили дружеские и творческие связи с коллегами из регионов России. Участвовали в театральных и музыкальных фестивалях, конкурсах. Но программа «Большие гастроли», надеемся, поможет сделать гастрольные выезды более частыми.

В рамках программ «Большие гастроли» и «Мы — Россия» искусство Донбасса российскому зрителю представят заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс», Донецкий государственный академический театр оперы и балета имени А.Б. Соловьяненко, Донецкий республиканский академический театр кукол и Донецкий республиканский академический молодежный театр.

Гастроли продлятся в течение полутора-двух месяцев, для каждого из коллективов разработаны отдельные маршруты. Спектакли и концерты увидит публика в 54 городах Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Саратовской, Челябинской областей, а также в республиках Башкортостан, Дагестан, Крым, Ставропольском и Краснодарском краях и в других регионах.

— Проект «Большие гастроли» будет способствовать интеграции профессиональных коллективов республики в культурное пространство России, расширению творческого взаимодействия коллективов, привлечению новой зрительской аудитории на территории РФ, — говорит изданию министр культуры ДНР Михаил Желтяков.

Директор Волковского театра драмы Айрат Тухватуллин называет Минкультуры РФ «большими молодцами» за то, что ведомство организовало гастрольную программу для коллективов ДНР и ЛНР.

— В прошлом августе мы ездили в Донецк и Горловку с премьерой спектакля «Предстоящее событие» современного автора Игоря Глинкова. Ездили за свой счет, не привлекая государственные средства. Было страшно, зато поняли, что в мире происходит. Провели очень много встреч, в том числе и с театральными коллективами. Люди там талантливые, а ребята из Донецкого республиканского молодежного театра стали нашими большими друзьями. Волковский стал первым за семь лет государственным театром, приехавшим в ДНР. Это было для них как глоток свежего воздуха, потому что на Донбасс никто не приезжал. Сейчас мы ждем артистов из Донбасса на Международный Волковский фестиваль, хотим поддержать наших друзей, братьев, коллег, — говорит «Культуре» Айрат Тухватуллин.

По его словам, спектакль «Предстоящее событие» будет показан и в рамках программ «Больших гастролей».

— У нас намечено две программы — международная и федеральная — российская. В рамках международного направления мы едем в Абхазию в мае, везем туда несколько спектаклей: «Калину красную», этно-фолк-рок-мюзикл «От Некрасова до Некрасова» — очень интересную и популярную постановку, «Землю Эльзы». А в рамках российских гастролей летом планируем проехать по городам Поволжья — Казани, Ульяновску, Самаре, но уже чуть с другими спектаклями. Мы везем «Калину красную», «Предстоящее событие», комедию, которую поставил итальянский режиссер Паоло Ланди «Неаполитанские каникулы» и спектакль нашего худрука Сергея Пускепалиса «Забыть Герострата!».

Главный администратор Московского детского музыкального театра «Экспромт» Антонина Иванова поделилась с «Культурой» мнением, что организовать гастроли для детского театра сложно. Это большая финансовая нагрузка для театра, поэтому поддержка государства необходима.

— Государственная помощь, а «Большие гастроли» — федеральная программа, для детских театров очень важна. Потому что гастроли, как правило, подразумевают коммерческую составляющую. Мы должны хотя бы отбить расходы. А в регионах, в которые мы приезжаем по этой программе, нельзя назначить высокую цену за билет. В среднем цена на него — 250–300 рублей. Театр в этих условиях ни заработать не может, ни даже просто окупить поездку, а «Большие гастроли» помогают финансово. Эта программа оплачивает провоз декораций, проезд и, что приятно, выплачивает гонорар артистам. Причем эти последние выплаты получают только детские театры. Это говорит о том, насколько они важны для государства, — рассказывает она.

По словам собеседницы, в рамках «Больших гастролей» театр планирует поехать в маленький городок Кириши Ленинградской области, а оттуда — в Великий Новгород. Для показа выбрано два спектакля — «Тео — театральный капитан», поставленный одним из лучших современных режиссером Иваном Пачиным, и «Слуга двух господ» режиссера Александра Федорова.

Айрат Тухватуллин уверен, что программа «Большие гастроли» — «отличнейшая» и нацелена на благие цели, позволяя увидеть действительно замечательные спектакли зрителям в тех районах и регионах, в которые театр никогда не доедет на коммерческих условиях.

— «Большие гастроли», переросшие в Единый гастрольно-концертный план, позволяет даже не сохранять культурное пространство, а его развивать. Гастроли — это как глоток свежего воздуха и для артистов, и для публики, которая может увидеть прекрасные спектакли и мюзиклы, — подытоживает он.

Фотографии: www.volkovteatr.ru; www.culture.gov.ru.