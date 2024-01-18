Омск — Кассиопея: выставка «Прикосновение к тайне»

Елена МАЧУЛЬСКАЯ, Омск

Выставочный зал омского парка «Россия — моя история» переносит зрителя в космическое пространство.

Здесь вспыхивают новые звезды, проносятся кометы, рождаются галактики, вращаются планеты... Яркие, чистые цвета, поразительные контрасты, фактурная поверхность надолго захватывают внимание.

Выставка хорошо известного в Омске и за его пределами художника Евгения Дорохова не случайно носит название «Прикосновение к тайне». Живописец с монументальным мышлением обращается к тайнам вселенского масштаба с завидной регулярностью. Он может увидеть целый космос в самых обыкновенных земных объектах — «я вот иду по полу ободранному и вижу какую-то интересную космическую композицию», его может вдохновить обшарпанная стена или смятая бумага. Есть и работы, навеянные реальными космическими объектами, но образ в процессе работы всегда изменяется. Каждая картина Евгения Дорохова — загадка, по определению предполагающая сотворчество. Лаконичные названия — «Свободный полет», «Прорыв», «Свечение» — лишь подсказывают направление размышлений. А что именно ты разглядишь в космическом ребусе, во многом зависит от тебя...

— Работа художника, по моему мнению, должна наталкивать зрителя на размышление. Я не пишу картин-рассказов — меня больше интересует пластика, выразительность, импровизация... «Вспышка» может ассоциироваться с рождением — новой звезды, галактики или же чувства. «Иные миры» я писал в разгар пандемии, сочетая макро и микромиры, в которых скрывается множество тайн. Часто названия условны. Ведь Вселенная — необозримое пространство, пространство живое, наполненное объектами, в том числе телами, движущимися с огромными скоростями, попадающими в разные ситуации... Они отражают время, непростое, напряженное, в котором мы сейчас живем, — поясняет «Культуре» Евгений Дмитриевич.

Особенно ярко эта связь со временем видна в картине под названием «Столкновение». В космическом пространстве сталкиваются два очень похожих светящихся объекта. Сверху (до столкновения) над ними — планета Земля, а снизу (после) — уже маячит черная дыра...

Художественный космос Евгения Дорохова созвучен человеческой душе — это еще и визуализация переживаний и чувств. «Сердце Кассиопеи» — работа особенная, живописное посвящение омскому искусствоведу Галине Мысливцевой.

— Мы плодотворно сотрудничали с Галиной Юрьевной. К сожалению, она рано ушла из жизни от разрыва сердца. И я написал эту картину в память о ней — здесь космические туманности складываются в изображение сердца, а внутри — нераскрытый цветок, — поделился художник с журналистами.

Космосом Евгений Дорохов увлекся еще в школе:

— В 7 классе к нам пришла новая классная руководительница, она преподавала физику и астрономию. Мы стали ходить в походы два раза в году — осенью и весной. Садились на электричку, ехали за город, шли в лес, ставили палатки, разводили костер... Потом мы от костра отходили, наблюдали за звездным небом, и учительница рассказывала нам про созвездия. А поскольку мы занимались в классе физики, она попросила меня с товарищем сделать роспись — я уже тогда любил рисовать. И в классе на задней стене мы нарисовали гуашью космическую роспись из двух сюжетов, — рассказывает он.

Ныне космические загадки Евгений Дмитриевич воплощает в жанре абстрактной живописи. Причем в своей особой узнаваемой фактурной манере. Фактура, кстати, создается только краской — к ней не подмешивается песок или что-то подобное.

Его авторский стиль появился еще в 90-х. Все началось с проекта «Художник в знаковом поле архаики». Евгения Дорохова заинтересовали древние орнаменты, он ездил на археологические раскопки, чтобы самому прикоснуться к тысячелетним артефактам. Фрагменты орнаментов (знаки-символы, многие из которых, кстати, непосредственно связаны с космосом — обозначают солнце или звезды) художник потом использовал в своих работах.

— Орнаменты выдавлены на глине — на холсте так не сделаешь. И я придумал такую «обратку» — начал экспериментировать и пришел к «объемной» технике масляной живописи. А потом уже не смог от нее отказаться, — поясняет художник.

Художественные космические объекты на этой выставке дополняют объекты метеоритного происхождения. Творческое сотрудничество Евгения Дорохова и руководителя Омского планетария Владимира Крупко продолжается уже больше 20 лет. В витрине — подлинные образцы Сихотэ-Алинского метеорита, в центре зала на подиуме — земные минералы, изменившиеся под действием упавшей кометы...

— Сихотэ-Алинский метеорит родился до того, как наша Земля появилась. Он летал в космосе и видел, как рождались планеты. На подиуме — камни из гигантского метеоритного кратера Жаманшин в Казахстане — единственного места на планете, где комета врезалась прямо в землю. Это было словно взрыв ста тысяч ядерных бомб. Белый камень под названием лешательерит создала комета. Она попала прямо в жилу кварца, он вскипел, превратился в пену и застыл, — пояснил журналистам на открытии выставки Владимир Крупко.

Да, к некоторым космическим тайнам на этой выставке действительно можно прикоснуться — экспонаты трогать руками разрешается.

Выставка работает до 28 февраля

Фотографии: Елена Мачульская