Помпеи будут спасены: Русский музей приступил к научной реставрации шедевра Брюллова

Евгений ХАКНАЗАРОВ, Санкт-Петербург

«Последний день Помпеи» способен поразить любого. Но многочисленные потертости и потеки на холсте впечатляют не меньше сюжета, свидетельствуя о необходимости давно назревшей реставрации. Меньше, чем через год, катастрофа античного города предстанет в изначальном брюлловском великолепии.

Главным событием наступающего культурного года в Петербурге, а, может, и во всей России, с большой долей вероятности станет выставка «Великий Карл», посвященная 225-летию Карла Брюллова. Государственный Русский музей анонсирует это событие на конец 2024 года и обещает, что проект, на котором зрителю покажут более трехсот работ художника, станет грандиозным. Выставка будет открыта в Инженерном замке: по словам генерального директора ГРМ Аллы Маниловой в привычном для временных экспозиций Корпусе Бенуа Брюллов «просто не поместится».

Разумеется, выставка Карла Брюллова немыслима без главного шедевра мастера, эпического полотна «Последний день Помпеи». Везти издалека шедевр не нужно, он находится в постоянной экспозиции Русского музея. Проблема заключена в другом: за всю свою почти двухсотлетнюю историю картина по-настоящему ни разу комплексно не реставрировалась. И решение этого вопроса более не терпит отлагательств.

– Готовясь к юбилею Карла Брюллова, к по-настоящему грандиозной монографической выставке, мы не могли не подумать, что его главный шедевр, вершина его творчества, вершина русской живописи этого периода, картина, которая в сознании абсолютного большинства маркирует само понятие «Русский музей», что это выдающееся полотно впервые за свою почти двухсотлетнюю историю нуждается в настоящей, комплексной, научной реставрации. В 1994 году в Академических залах Русского музея проходила плановая реставрация стен. Когда в этих целях полотно стали снимать со стены, то выяснили, что оно близко к утрате. Холст уже был в абсолютно нерабочем состоянии. Было принято решение немедленно провести так называемую техническую реставрацию. Это значит – операцию спасения. Картина была защищена от разрушения. Но живописных реставрационных работ тогда не проводили. Решение о нынешней реставрации мы приняли совместно с нашим партнером, ПАО «Газпром». Это большое финансирование – нам предстоят огромные работы, — рассказала генеральный директор ГРМ Алла Манилова.

Действительно, получилось так, что научной реставрации «Последний день Помпеи» не знал. Это колоссальный труд, тем более, если речь идет о полотне размером четыре с половиной на шесть с половиной метров. При таких размерах картина вдобавок ко всему была великой путешественницей: из римской мастерской Брюллова ее перевезли в Милан, а затем экспонировали в Париже. Уже из французской столицы она морем прибыла в Санкт-Петербург. Ее первым домом в России стал Эрмитаж, затем «Последний день» последовательно побывал в Академии художеств и Новом Эрмитаже и только в 1897 году оказался на постоянном хранении в Русском музее. С 1941 по 1946 год брюлловский шедевр находился в эвакуации в Перми, и это путешествие тоже оставило свой след.

С «Культурой» подробностями поделилась ведущий художник-реставратор высшей категории отдела реставрации станковой масляной живописи Ольга Кленова:

– Все перемещения картины были на валу. Каждый раз ее накатывали на вал, каждый раз в кромки забивались очередные гвозди. Эти кромки рвались и ослабевали. Полотно провисало, а собственный вес картины очень большой. Кованый гвоздь не всегда легко вынимается, и вокруг него мог рваться холст. Когда картину снимали со стены, чтобы убрать ее на хранение на валу, то поняли, что новой натяжки она просто не вынесет. Что ее необходимо консервировать, усилить основу, чтобы были прочные кромки, чтобы была стабильность состояния всего холста, — сказала она.

Практика показывает, что между первым этапом – консервацией сразу следует второй – собственно реставрация, возвращение авторского вида поверхности живописи. Но из-за популярности картины, которую хотела видеть публика, между этими процессами прошло целых 28 лет. В 1995 году с целью спасения полотна был продублирован холст и заделаны разрывы. Теперь специалистам Русского музея придется провести кропотливую работу по определению авторского и позднейших слоев, с количеством лаковых слоев, изучить на картину в инфракрасном спектре. Все это для того, чтобы показать ценителям подлинную авторскую живопись.

– Благодаря инфрасъемке мы видим как автор менял сюжеты и конфигурацию фигур, масштабировал детали, полностью отказывался от каких-то фрагментов. Мы попробовали удалить грязный лак, в результате получился очень мягкий цвет, в результате реставрации картина осветлится, не будет такой желтой. Сложностей, конечно, много. Художник очень много переписывал свою картину в процессе создания, это видно по фактуре. И здесь нужно быть осторожными, потому что более поздний слой нежнее, он гораздо тоньше. По всем просвечиваниям и по тем снимкам, которые мы будем иметь, мы будем сопоставлять – где на полотне поздние внедрения, а где авторские приписки. В результате у нас сложится полная картина, которая позволит нам выработать методики, подобрать материалы и опробовать их на поверхности мелких фрагментов и затем предъявить результат ученому совету. Реставрация должна быть завершена в октябре, только тогда я смогу сказать, как картина шла, как она слушалась, как отзывалась на все наши внедрения. Бывает – мы сделали маленькие квадратики и все вроде хорошо. А потом попадем в место, где есть авторские приписки, и мы можем месяц просидеть над этим участком, — добавляет Ольга Кленова.

Поставленная Русским музеем цель – максимально приблизиться к тому впечатлению, которое испытывали современники Карла Брюллова – будет достигаться не только под контролем Реставрационного совета, но и на глазах публики. Впервые в своей практике ГРМ даст своим посетителям возможность увидеть все нюансы и детали труда реставраторов: в зале, где находится «Последний день Помпеи», а также «родная» рама картины, которая также будет восстановлена, воздвигнут стеклянную стену. Это создаст для публики эффект присутствия. Также запланировано проведение большого количества мастер-классов со специалистами и учащимися реставрационных вузов для того, чтобы более широко познакомить их со всеми нюансами профессионального мастерства.

В ближайших планах реставраторов Русского музея также значится работа с другими полотнами Карла Брюллова: «Смерть Инессы де Кастро», «Нарцисс, смотрящийся в воду» и «Портрет сестер Шишмаревых». Сам же ГРМ готовится также предъявить публике полотно «Христос во гробе», которое вошло и в его постоянное собрание, и в государственную часть музейного фонда РФ благодаря настойчивым усилиям Министерства культуры, Федеральной службы безопасности и Федеральной таможенной службы. Как сообщила Алла Манилова, и саму постоянную экспозицию ждут изменения: она слишком долго не менялась. Планируется вместе со специалистами сделать мозговой штурм, чтобы увидеть, что именно нужно изменить.

Пользуясь случаем, «Культура» задала вопрос о ходе реставрации полотен из собрания Таганрогского художественного музея, которые пострадали от украинской бомбардировки. Новости отрадные: реставрация многих картин уже закончена, осталось дождаться завершения работ только над несколькими полотнами. Предположительно, это произойдет в начале марта. Выставка спасенных картин в Петербурге уже запланирована: публика сможет не только созерцать шедевры, но и узнает множество секретов реставрационной «кухни».

Фотографии: предоставлены Государственным Русским музеем.