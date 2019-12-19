Девять кругов саги

19.12.2019

Павел СУРКОВ

«Звездные войны: Скайуокер. Восход»

США, 2019 Режиссер: Джей Джей Абрамс В ролях: Адам Драйвер, Дэйзи Ридли, Билли Лурд, Кери Рассел, Кэрри Фишер и др. 16+ В прокате с 19 декабря

Вот и завершен путь в 42 года: вышедший на экраны девятый эпизод «Звездных войн» ставит сюжетную точку в истории, запущенной Джорджем Лукасом и ставшей культурным явлением нашего времени. Далекая-далекая Галактика расширялась и изменялась вместе с нами. Теперь ее центральный сюжет обрел окончательный финал.

Однажды Джордж Лукас сказал: «Звездные войны» — это история семьи Скайуокеров. И действительно, финальная часть расставляет все по своим местам: любой зритель — от искушенного фаната до неофита — разочарованным не останется. Но «Звездные войны» — не столько фантастическое кино, сколько срез морали того периода, в котором снимаются фильмы киносаги, отражающей контекст социокультурного движения человечества за последние сорок лет.

Каноническая трилогия — отпечаток страхов и надежд рубежа 70–80-х: тут и ужас надвигающейся военной трагедии, выраженный в образе «Звезды смерти», и поиск вселенской мудрости, и надежда на примирение и искупление. В трилогии приквелов, снятой в начале 2000-х, сосредоточились мотивы переделки мира, «нового порядка», страха перед глобализацией, которая в итоге может привести к абсолютной тирании. А вот нынешняя трилогия сиквелов — это типичный продукт эры предприниматизма.

Продав права «Диснею», Лукас наверняка уже не раз пожалел о содеянном. Он передал и знаменитые «шестнадцать листочков розовой бумаги» — сценарные идеи для девяти фильмов, придуманные им еще в середине 70-х. Они получили развитие в «расширенной Вселенной» — сотнях книг, комиксов, игр и мультфильмов, выходивших под чутким надзором Лукаса. В них история героев получила свое первое продолжение: довольно закрученное, но весьма логичное. Однако «Дисней» сразу же после сделки заявил, что «расширенная Вселенная» переходит в разряд «легенд», и все фильмы-продолжения теперь будут развиваться без оглядки на то, что задумал Лукас.

Эпическим провалом стал седьмой эпизод: Джей Джей Абрамс ввел новых героев, харизма которых не шла ни в какое сравнение со старыми, но о сюжете не позаботился ни на йоту. Спасти ситуацию удалось Райану Джонсону, вызвавшему на съемочную площадку Лукаса, и в итоге восьмой эпизод саги выглядел более чем достойно: в нем впервые появились христианские мотивы — Люк Скайуокер шел на высшее самопожертвование, отдавая жизнь за других. Данные мотивы логично продолжились и в завершающем фильме серии.

Правда, нас обманули с названием фильма. The Rise Of Skywalker — это, конечно, никакой не «Скайуокер. Восход». Это — «Вознесение Скайуокера», последний аккорд христологического сюжета, луч надежды и безусловное подтверждение божественного присутствия. Момент абсолютной перезагрузки мира, когда праведникам дано Царствие Небесное. Момент подтверждения наличия божественного начала в каждом существе, обретения жизни вечной, подчеркнутой даже на технологическом уровне.

Джей Джей Абрамс, снова севший в режиссерское кресло, знатный специалист по различного рода техническим ухищрениям — и таковых здесь море. Чего стоит, например, виртуальное воскрешение Кэрри Фишер, умершей три года назад, — но отснятого для предыдущих фильмов материала хватило на то, чтобы ее принцесса Лея сыграла центральную роль во всем сюжете картины.

При этом надо отдать Абрамсу должное — у каждого из главных героев эпопеи есть достойный сольный выход. Особенно животрепещущим получилась история C-3PO — сыгравший его Энтони Дэниелс оказался единственным актером, участвовавшим в съемках всех «Звездных войн», и награда нашла героя: роботу предстоит совершить великий подвиг.

Повествование, несмотря на насыщенность харизматичными персонажами, не проседает: вас ждет несколько совершенно неожиданных поворотов сюжета и появление таких героев, на возвращение которых в сагу уже никто не рассчитывал. И в этом, собственно, и состоит удержание Абрамсом заданного Джонсоном библейского дискурса: смерти нет, есть Сила, которая — жизнь вечная, если ты, конечно, идешь по праведному пути.

Единственное, что не удается режиссеру, это игра в романтику. Момент развязки взаимоотношений Рей и Кайло Рена, двух центральных антагонистов новой трилогии, снят настолько банально, что почти скатывается в пошлость. А буквально через несколько минут нас ждет первый (и, надеюсь, последний) в «Звездных войнах» высокотолерантный эпизод — поцелуй между однополыми персонажами.

В «Эпизоде IX» на сцену выведены все до единого персонажи классической трилогии: от шутника Лэндо Калриссиан до клонированного императора Палпатина. А сам режиссер озвучивает крошку-дроида D-0 — персонажа комического и парадоксального: если бы герои вовремя задали ему нужные вопросы, то избавили бы себя от массы злоключений. Собственно, так вышло и с самим Абрамсом. Четыре года назад он до основания разрушил заботливо собранную Лукасом легенду — теперь же ему пришлось аккуратно исправлять собственные ошибки.

Девятый эпизод — далеко не лучший из всей серии, превзойти два шедевра — «Империя наносит ответный удар» и «Последнего джедая» — не получилось. Но, по большому счету, в фильме каждый найдет в нем то, за чем шел в кинотеатр: или свидание с любимыми героями, или новые миры, или головокружительные космические полеты.

Тем показательнее становится ожидание следующей трилогии — она никак не будет связана с оригинальными девятью фильмами, у нее появится собственный сюжет. Но снимать станет уже Райан Джонсон — человек, вернувший в искореженную «Диснеем» Вселенную христианскую составляющую. И это дает поклонникам «Звездных войн» новую надежду.











