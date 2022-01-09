Бриллианты, деньги, два ствола: самые популярные предметы коллекционирования

Валерия АНТОНОВА

Мы в газете «Культура» часто говорим об искусстве — и о коллекционерах как о важных действующих лицах рынка искусства. Но коллекционирование на самом деле — намного больше, чем аукционы классической живописи или картин современных художников.

Коллекционирование — это и монеты, и почтовые марки, и старинные куклы, и необычные минералы... Здесь тоже есть аукционы и инвестиции, но есть и простые энтузиасты, многие годы собирающие собственную коллекцию, например, различных игральных карт. Кому-то такое хобби может показаться старомодным: какой, казалось бы, смысл собирать «всякое барахло» в эру цифровых технологий? Однако в современном мире коллекционирование находит своих поклонников не только среди тех, у кого так проявляется ностальгия по детству и юности, прошедшим в XX веке, но и среди молодого поколения. И развивается оно именно благодаря цифровым технологиям.

В новом выпуске «Культуры» мы разбираемся, какое будущее ждет сферу коллекционирования. Какие предметы коллекционирования наиболее популярны? Что предпочитают коллекционировать в США, а что — в России? И какие предметы коллекционирования стоят дороже всего? Об этом — в нашем новом рейтинге.

СОВРЕМЕННЫЕ КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ: ФИЗИЧЕСКИЕ И ЦИФРОВЫЕ

В «доинтернетную» эпоху коллекционеры подписывались на специальные журналы, обменивались предметами со своими единомышленниками. Более продвинутые (и обеспеченные) участвовали в аукционах. В интернет коллекционирование полноценно вышло в середине 1990-х годов вместе с появлением сайта eBay (первоначально — AuctionWeb), который представляет собой онлайн-аукцион.

Интересно, что на рынок коллекционирования сильно повлияла пандемия COVID-19. В это страшное и удивительное время все переплелось самым причудливым образом: онлайн- и офлайн-миры словно поменялись местами, а дом, который для многих раньше был лишь местом, куда приходишь переночевать, приобрел огромную значимость. С одной стороны, выросла роль цифровых технологий: онлайн-уроки, зум-конференции вместо обеда с коллегами. Но при этом стало очевидно, как на самом деле важен физический комфорт нахождения дома. Для опытных коллекционеров это стало поводом расширить их домашние коллекции, а для новичков — впервые начать что-то собирать. Заметив этот тренд, оживились и инвесторы, в результате чего цена на многие предметы коллекционирования выросла в разы. Например, пару месяцев назад за 2 млн долл. был продан нераспакованный картридж с игрой Super Mario — он стал самой дорогой видеоигрой в истории.

Но коллекционирование выходит уже и за рамки физического мира. В этому году выросла популярность NFT-токенов (non-fungible token, невзаимозаменяемый токен) — уникальных криптографических токенов, хранящихся в блокчейне. Это своего рода цифровая монета, но в отличие от других цифровых активов ее нельзя заменить другим токеном. Поскольку сама суть коллекционирования заключается в поисках и приобретении уникальных объектов, NFT-токены гармонично вписались в эту сферу — ведь, поскольку они уникальны, их тоже можно коллекционировать. NFT уже вышли на рынок искусства: первым вполне реальным, физическим произведением искусства, превращенным в виртуальный актив с помощью технологии блокчейна, стала картина Бэнкси Morons (White). Блокчейн-компания Injective Protocol выкупила ее на аукционе, публично сожгла и выпустила соответствующий ей NFT-токен. В формате NFT-токенов продают картины, музыкальные сборники и даже гифки (в частности, гифку Nyan Cat ее автор Кристофер Торрес продал за 580 тыс. долл.). Однако пока что NFT далеко до объема рынка коллекционирования физическими предметами, где одна монета может стоить несколько миллионов долларов. Этот рынок, а именно уровень популярности различных предметов коллекционирования, мы и проанализировали в нашем рейтинге.

МЕТОДИКА: КАК МЫ СЧИТАЛИ

Для начала мы определили критерии, по которым можно объективно сравнить предметы коллекционирования. При анализе мы опирались на категории, по которым разделены предметы коллекционирования на специализированном сайте Liveauctioneers.com: монеты, банкноты и почтовые марки; оружие; сувениры, связанные с развлечениями; игрушки и предметы, связанные с хобби; камни, минералы и ископаемые; рекламные плакаты и вывески; предметы коллекционирования, связанные с путешествиями; книги, журналы и газеты; памятные вещи, связанные с военным делом; спортивные сувениры; комиксы; предметы коллекционирования, связанные с курением и табачными изделиями; фото- и видеооборудование; исторические памятные вещи; религиозные и духовные объекты; предметы коллекционирования, связанные с винами и крепким алкоголем; спортивный инвентарь; музыкальные инструменты; научные и медицинские объекты; предметы коллекционирования, связанные с пивом и пивоварением; предметы коллекционирования, связанные с автомобилями и транспортом; предметы коллекционирования, связанные с казино и азартными играми.

Категории коллекционирования мы анализировали по следующим критериям: количество предметов в данной категории, выставленных на продажу на сайте онлайн-аукциона; количество стран, где данная категория коллекционирования наиболее популярна; средняя цена предмета в данной категории; и, наконец, самый дорогой предмет в данной категории, который когда-либо был продан. По каждому из критериев мы составили топ-10 категорий коллекционирования и присвоили им баллы. За первое место мы давали по 10 баллов, за второе место — по 9 баллов и так далее до одного балла за 10-е место. Категории коллекционирования с одинаковыми показателями по тому или иному критерию получали за него равное количество баллов. После мы просуммировали полученные баллы и составили итоговый рейтинг.

Рассмотрим методику подробнее на примере количества предметов коллекционирования, выставленных на продажу на сайте онлайн-аукциона. За основу мы взяли опять же сайт Liveauctioneers.com — необходимо учитывать, что при составлении рейтинга использовались данные, актуальные на момент написания материала (середина ноября).

Первое место с более чем двукратным отрывом (23 667 предметов) заняли монеты, банкноты и почтовые марки. Это самая распространенная категория коллекционирования: именно эти предметы приходят на ум, когда речь заходит о коллекционировании. И не случайно, ведь в деле коллекционирования не последнюю роль играет компактность предмета: чем меньше он по размеру, тем удобнее его хранить и транспортировать. Монеты, банкноты и почтовые марки получают 10 баллов. На втором месте оказалось оружие — 9944 предмета и 9 баллов. Наконец, тройку лидеров замыкают сувениры, связанные со сферой развлечений, — здесь нужно уточнить, что в категорию входят, например, оригинальные винтажные афиши фильмов, автографы знаменитостей, реквизит со съемок, редкие виниловые пластинки и т.д. Таких предметов на сайте оказалось 8763 — категория получает 8 баллов.

КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ БЕЗ ГРАНИЦ

Не секрет, что в разных странах популярны разные предметы коллекционирования. В Советском Союзе, например, многие собирали почтовые марки, а американцы известны своим пристрастием к коллекционированию бейсбольных карточек. Проанализировав все тот же онлайн-аукцион, мы изучили, в каких странах продается наибольшее количество предметов в каждой категории. Мы присудили баллы тем категориям, которые заняли первое место по популярности как минимум в одной стране.

И снова в лидерах оказались монеты, банкноты и почтовые марки — они стали самыми популярными предметами коллекционирования сразу в восьми странах и регионах: США, Канаде, Великобритании, Израиле, Австралии, Гонконге, Сингапуре, Польше. Оружие и предметы коллекционирования, связанные с винами и крепким алкоголем (сюда попали не только сами напитки, но и бутылки из-под них, бокалы и пр.), разделили второе место: оружие стало самой популярной категорией коллекционирования в Индии, Чехии, Ирландии и Венгрии, а все, что связано с винами и крепким алкоголем, — в Италии, Франции, Швейцарии и Японии. Третье место заняли религиозные и духовные объекты: иконы, четки, молельные ковры. Эта категория оказалась наиболее популярной в Китае, Латвии и Таиланде.

КОЛЛЕКЦИИ И ДЕНЬГИ

Коллекционирование — достаточно дорогое хобби. Как и на любом другом рынке, спрос рождает предложение, а заодно увеличивает цену на товар. Можно сделать вывод, что чем выше спрос на ту или иную категорию коллекционирования, тем выше цены на предметы в этой категории.

Первое место вновь досталось монетам, банкнотам и почтовым маркам: средняя цена на предметы в этой категории составила 3592 долл. Сувениры, связанные со сферой развлечений, заняли второе место со средней ценой 2313 долл. за предмет. На третьем же месте оказалось оружие — 1562 доллара.

В том, что касается цены вопроса, интересно рассмотреть и исторические данные, а именно самые дорогие предметы коллекционирования в каждой категории, которые когда-либо были проданы.

Самым дорогим предметом коллекционирования стал голубой бриллиант Oppenheimer Blue, проданный на аукционе Christie’s в 2016 году. Покупатель пожелал остаться неизвестным. На втором месте — автомобиль Ferrari 250 GTO 1962 года, который в 2018 году приобрел крупный коллекционер классических автомобилей из США, также пожелавший сохранить анонимность. Тройку лидеров по этому критерию занял Лестерский кодекс Леонардо да Винчи — его в 1994 году приобрел Билл Гейтс.

ПОДВОДИМ ИТОГИ

В сводном рейтинге первую строчку заняли монеты, банкноты и почтовые марки — вполне объяснимо, учитывая лидерские позиции этой категории сразу по трем критериям. Второе место разделили категории оружия и сувениров, связанных со сферой развлечений. На третьем месте — камни, минералы и ископаемые, эта категория набрала много баллов по общему числу размещенных на аукционе предметов и по популярности в различных странах, а по критерию самого дорогого в истории предмета коллекционирования и вовсе стала лидером.

Фотография: www.twitter.com.