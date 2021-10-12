Портрет культур разных эпох: от Античности до современности

Валерия АНТОНОВА

Материал опубликован в № 6 печатной версии газеты «Культура» от 24 июня 2021 года в рамках темы номера «Почему для культуры наступили «темные времена»?».

КАК МЫ АНАЛИЗИРОВАЛИ ЭПОХИ

Прежде всего следует отметить, что мы рассматривали именно западную культуру и периоды, которые принято выделять в ней: Античность, Средневековье, Возрождение, Новое и Новейшее время.

Несмотря на то, что мы не стали составлять рейтинг эпох и присуждать баллы, мы постарались сравнить их по одним и тем же критериям, чтобы максимально адекватно и беспристрастно оценить различные периоды с точки зрения культурных особенностей. Так, среди этих критериев мы выделили основные произведения искусства, относящиеся к конкретной эпохе: искусство — одно из важнейших проявлений культуры, наиболее наглядная часть культурного наследия, отражающая действительность эпохи в художественных образах. Также рассмотрены основные мотивы, характерные для культуры и искусства конкретного периода, — своего рода попытка обобщить особенности культурного наследия и выделить главное, что их объединяет и отличает от произведений других эпох. Мы изучили и культурные процессы, происходившие в каждую эпоху: основные философские идеи, научно-технические открытия и изобретения и т. д. Отдельное внимание мы уделили моральным ценностям, важным для людей определенной эпохи (хотя здесь надо понимать, что провести объективную оценку достаточно сложно: в эпохах прошлого — в силу того, что мы можем опираться только на сохранившиеся произведения и документы того времени; в современности — поскольку люди часто попросту не задаются вопросами морали, а в социологических опросах нередко стараются показать себя в более благоприятном свете). Рассмотрим подробнее на примере Античности.

Культура и искусство эпохи Античности характеризуется стремлением к красоте и гармонии — эти черты мы видим в первую очередь в дошедших до нас памятниках визуального искусства, как то: дворцы, храмы и амфитеатры, скульптуры, фрески и мозаики. В древнегреческой и древнеримской архитектуре главенствует гармония, которая необходима не только для создания устойчивого сооружения, но и во многом для достижения должного эстетического эффекта при оптическом восприятии. Скульптуры и фрески прославляют красоту человеческого тела, нагота которого не считается постыдной — напротив, обнаженное тело словно возвеличивает человека как венец всего, что существует в космосе.

Философами Античности заложены основы как гуманитарного, так и естественно-научного знания. Появлялись различные философские школы, представители которых прошли за несколько веков путь от теорий происхождения мира к вопросам этики и проблемам сущности бытия. Помимо непосредственно философии, ученые мужи Античности изучали геометрию, астрономию, медицину — и в первую очередь с практическими целями.

Что касается моральных качеств, которые высоко ценились в Античности, то здесь важную роль сыграла религия эпохи. Так, согласно верованиям Античности, в загробном мире человек (вернее, его душа, покинувшая тело) не мог вести полноценное существование, и значение имело лишь то, что происходит при жизни человека. Поэтому много внимания уделялось доблести, подвигам и в целом культуре состязаний — именно так можно было приблизиться к идеалу героя и прославиться (при жизни или посмертно). В Древней Греции с ее многочисленными философскими школами высоко ценились ум и стремление к знанию, а также справедливость. Древнеримская мораль более прямолинейна, чем древнегреческая: в ней важную роль играет почитание предков и строгое следование их обычаям, таким как чувство долга, исполнение религиозных ритуалов, упорство в сохранении самообладания. Существовал даже закон, согласно которому все, что не соответствовало традициям, должно быть отвергнуто.

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Несмотря на то, что Средневековье унаследовало часть традиций античной культуры (например, высоко ценилась философия Аристотеля, традиции сохранялись в немногих уцелевших античных культурных центрах), средневековый человек существенно отличался от человека античного. Культ тела, характерный для античной культуры, оказался под запретом: христианская церковь осуждала чувственные наслаждения, провозглашая главенство души перед телом и культ аскетизма. В визуальном искусстве на смену статуям пышнотелых богов и героев Античности пришли барельефы и иконописные изображения практически бестелесных святых — именно к этому идеалу, по мнению церкви, должны стремиться люди. При этом в средневековой литературе с течением времени, помимо богоугодных жанров вроде житий святых, важное место занимают эпос и куртуазные романы, популярные среди рыцарского сословия, а также более «народные» смеховые жанры вроде фаблио, нередко высмеивающие служителей церкви.

Христианство задавало основной вектор развития не только искусству и философии (основные философские идеи и вопросы, поднимавшиеся в то время, были связаны с толкованием Священного Писания, а главным аргументом в философском споре была ссылка на Библию), но и повседневной жизни. Церковь определяла распорядок дня и недели, даты праздников; вся жизнь человека от рождения до смерти сопровождалась религиозными церемониями. При этом средневековая культура была иерархична: священники и рыцари имели доступ к грамоте, «высокой» литературе, истории и философии, в то время как крестьяне и работающие горожане были людьми культурно неискушенными. Даже христианская вера в сознании средневекового крестьянина смешивалась с остатками языческих верований и традиций, что отражается в средневековом народном эпосе.

ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ

Эпоха Возрождения ассоциируется в первую очередь с искусством того времени: живописью, скульптурой и архитектурой, отошедшими от строгих канонов Средневековья. На смену средневековому визуальному искусству, полностью подчиненному церкви и духовному, приходят возрожденные идеалы Античности. В скульптуру и живопись возвращается телесность, однако это не было слепым подражанием античным мастерам — в искусстве отражался переход сознания к новым идеям гуманизма. В центре внимания философов-гуманистов было уже не Священное Писание, а человек, его личность, разум, воля, способность к творчеству. Именно в творческих способностях таится наивысшая сила человека, считали гуманисты. При этом за пределами сферы искусства по-прежнему главенствовала церковь: хотя в эпоху Возрождения было совершено множество научных открытий, те из них, которые шли вразрез с христианским учением, признавались ересью, а их авторов церковь сурово карала.

Необходимо учитывать, что сословная иерархия сохранялась и в эпоху Возрождения, поэтому идеи гуманизма были доступны лишь образованным людям, простолюдины же продолжали жить в средневековой парадигме. По-настоящему «народным» движением стала Реформация, захватившая крестьян и бюргеров, и можно сказать, что именно ее разгар стал завершением эпохи Возрождения: мало того, что самой Реформации было чуждо свободолюбие гуманизма, но еще и католическая церковь начала активные действия против инакомыслящих, усилив инквизицию и цензуру.

НОВОЕ ВРЕМЯ

Первым этапом Нового времени принято считать эпоху Просвещения, охватывающую XVII и XVIII века. Именно к этому периоду относятся идеи равенства, общественного договора, рационализма; для культуры эпохи Просвещения характерно обращение не к Богу, а к принципам существования человека в социуме и государстве. При этом остаются актуальными идеалы протестантской этики, появившейся во время Реформации: личная ответственность каждого перед Богом и обществом за исполнение своих обязанностей, добросовестность в труде. Все это создает образ деловитого, практичного человека, что прекрасно соотносится с пришедшимся на то же время формированием капиталистического общества и промышленной революцией.

Своего расцвета культура Нового времени достигает в XIX веке: растет промышленное производство, а вместе с ним и города, повышается уровень грамотности и образованности населения, ускоряет темпы научно-технический прогресс. Развивается и искусство: так, именно XIX век можно считать золотым веком мировой литературы.

Однако уже с середины XIX века становятся заметны признаки упадка культуры. Суровые условия труда на фабриках обнажают неприменимость к реальной жизни идей философов Просвещения. Зарождается марксизм, начинают формироваться объединения рабочих, пытающихся бороться за свои права.

В элитарной культуре к концу XIX века также наблюдается упадок. В философии это отражается в трудах, проникнутых пессимизмом и иррационализмом, в литературе — в переходе от принципов реализма к неоромантизму, характеризующемуся интересом к дальним, экзотическим странам. В искусстве и философских работах все больше ощущается настроение усталости, отчаяния, бессилия перед судьбой, словно предвещающее разрушительные события XX века.

НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ

В XX веке западная (а вместе с ней и мировая) цивилизация пережила множество потрясений: Первая мировая война, революция в России, Вторая мировая война, окончательное падение колониального строя. Неудивительно, что все эти события нашли отражение в искусстве. Из архитектуры и скульптуры уходит былая пышность, на смену ей достаточно быстро приходят функциональность и прагматизм форм. В живописи мы видим попытки художников переосмыслить мир, найти новые возможности для творческого проявления, все дальше отходящие от реалистичного изображения мира. Литература характеризуется пессимистическими идеями, образами человека, бессильного перед огромным миром-мегамашиной, появляется множество антиутопий, герои которых тщетно пытаются противопоставить себя существующему порядку. Определенный духовный подъем пришелся на середину XX века, когда человечество открыло для себя путь в космос, в новые миры, однако уже к концу XX века идеализм вновь уступил позиции пессимизму. Культура становилась все более массовой, что постепенно привело к ее упадку.

На XX век пришлось множество научных открытий, которые определили то, как выглядит сегодняшний мир. Благодаря изобретению транзисторов в середине прошлого века современная электроника столь компактна, первые интернет-сети появились в 60-е годы. Казалось бы, существующие технологии открывают перед нами невероятные возможности: то, насколько доступны стали знания, показалось бы непостижимым человеку XIX века, однако сами по себе знания теряют свою ценность для современного человека. Искусство сменилось потреблением, культура превратилась в продукт, и осознание этого (впрочем, и неосознаваемое ощущение этого тоже) вгоняет человека в замкнутый круг депрессии. С одной стороны, общество становится все более индивидуалистическим, однако в погоне за индивидуальностью и подчеркиванием собственной «особенности» люди подчас лишь копируют образы друг друга. Растет запрос на свободу личности, однако в погоне за свободой и равенством нередко оказываются ущемлены права и свободы других, что только усиливает перекос и раскол в обществе. В попытках найти гармонию многие обращаются к природе, но и она оказывается подвержена негативной стороне научно-технического прогресса, страдая от непрерывной работы множества заводов и тонн отходов — неизбежного последствия массового потребления.

Какая же культурная эпоха лучше? Как видите, определить это невозможно. Неравенство в доступе к культуре и искусству в прошлом угнетало личность человека и создавало все условия для эксплуатации представителей менее образованных и обеспеченных слоев общества. Сейчас же, когда культура стала по-настоящему массовой и у каждого из нас вроде бы есть возможность вырваться даже из самых неблагоприятных условий и самостоятельно построить успешную карьеру (казалось бы, о чем еще мечтать?) и получить доступ ко всем возможным благам цивилизации, наблюдается, напротив, упадок культуры и рост депрессивных настроений. Так какой будет новая культурная эпоха? Продолжит ли она Новейшее время постепенно угасая, или станет чем-то новым (постпостмодернизмом, например)? Судить об этом предстоит уже нашим потомкам, нам остается только постараться не разрушить существующий мир.

На фотографиях: Сандро Боттичелли. "Рождение Венеры", 1482—1486. Музей Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке.