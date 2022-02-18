Без сахара лучше: сырники с зеленью и чесноком

Максим СЫРНИКОВ

«Субочевы обедали ровно в двенадцать часов и ели все старинные кушанья: сырники, пигусы, солянки, рассольники, саламаты, кокурки, кисели, взвары, верченую курятину с шафраном, оладьи с медом», — так Иван Тургенев в своем последнем романе «Новь» описал гастрономические предпочтения семьи потомственных дворян, консервативно настроенных «людей восемнадцатого века». Добрую половину упомянутых блюд наши современники едва ли когда-нибудь пробовали, а вот сырники ели практически все. Но прав ли был классик, причислив их к «старинным кушаньям»? Конечно.

Самое старое наше «кулинарное» издание — его рукопись датирована XVI веком — «Книга на весь год, какие на стол яства подавать» рекомендует православным людям в период с Дмитриева дня до Филиппова заговенья (27 ноября) подавать к столу блюда из следующего перечня: «каша куриная с ветчиною, каша простая с ветчиною, уха куриная с пшеном и шафраном, щи богатые с курятиной, уха куриная голая, калья куриная с лимоном, калья утиная со сливами, калья тетеревиная с огурцами, пироги пресные пряженые с сыром, сырники, говядина шестная».Как видим, о «старинном кушанье» из творога (сыра) там тоже идет речь. Однако вряд ли тогдашние сырники на вкус походили на те, что готовят современные повара и домохозяйки. Примерно до середины XIX столетия сахара в России было сравнительно мало, и в качестве ингредиента творожных блюд использовали его, надо полагать, нечасто. Какие же сырники ели наши далекие предки? Ниже — один из возможных вариантов ответа на этот вопрос.СЫРНИКИ (БИТОЧКИ) С ЗЕЛЕНЬЮ И ЧЕСНОКОМСмешаем в миске творог с яйцом, посолим и добавим муки. Зелень, чеснок и острый перец мелко нарубим и тщательно перемешаем с творожной массой. Сформируем биточки и обжарим их на топленом масле с двух сторон. Доводить блюдо до готовности будем в духовке в течение 15 минут при температуре 170 градусов.На 2 порции:2 пачки творогаЯйцо3–4 ст. л. мукиЗелень петрушки, укропа и кинзыДолька чеснокаПоловина острого перца1 ч. л. молокаТопленоее масло