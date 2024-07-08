Принцесса, попугай и пенная дискотека: программа «Цирк – детям села» стартовала в Ставропольском крае

Татьяна ФИЛИППОВА, Ставропольский край

В село Греческое, расположенное в 90 километрах от Кисловодска, приехали артисты шоу «Империя львиц».

— Ура! К нам приехал цирк!

В Греческом артистов ждали: цирк уже приезжал сюда в 2021 году, программу тогда посмотрели около двухсот человек, и воспоминания об этом событии остались.

Правда, в ватаге ребятишек, которые прилипли к заборчику детской площадки, чтобы увидеть, как из цирковой машины будут выводить дрессированных собачек и выносить клетки с обезьянками и попугаями, никто предыдущего представления не видел, поэтому все ждали чуда.

И чудо случилось: в село Греческое приехали не просто артисты из программы «Империя львиц», которая сейчас идет в Кисловодском цирке, но и самая настоящая принцесса. И все, кто был в зале, получили приглашение на большое шоу в Кисловодск. Некоторым удалось взять автограф у легендарного дрессировщика Виталия Смолянца – он тоже приехал в Греческое, чтобы поддержать коллег. Львицы из его аттракциона, конечно, остались в Кисловодске. А завершился день феерической пенной дискотекой! Но обо всем по порядку.

Ежегодно в дни летних школьных каникул Росгосцирк устраивает выступления цирковых артистов в маленьких населенных пунктах. За последние три года такие поездки сложились в федеральный проект, охвативший несколько сотен деревень и поселков во всех уголках страны. Проект «Цирк – детям села» стартует в июне и продолжается до сентября. Артисты участвуют в нем с удовольствием, потому что такого неподдельного счастья, таких распахнутых глаз больше нигде не увидишь. Все, с кем мы познакомились в Греческом, уже выступали на сцене сельских клубов.

— В первый раз было мы очень волновались: не знаешь, как отреагируют животные, как будут вести себя детишки, — поделилась с «Культурой» Анастасия Новичкова, у которой в программе два номера: в одном она работает с белыми японскими шпицами, в другом – с перуанскими попугаями. — Дистанция между сценой и залом минимальная, и сцена маленькая, это совсем не манеж. Уложить ту работу, которую ты делаешь в манеже тринадцатиметрового диаметра, в такое тесное пространство непросто, мы были не уверены, что получится. Но почувствовали невероятную отдачу от детей и взрослых. После представления нам несли какие-то вкусняшки, соленья, цветы. Мы такие «заряженные» уехали, что рады ехать и второй, и третий раз.

Анастасия Новичкова – не только дрессировщица в четвертом поколении, она еще и принцесса, свою корону завоевала на первом международном конкурсе «Принцесса цирка» в Саратове. В номере у нее тогда были не собачки, а медведи-эквилибристы. После того как дрессировщица вышла замуж и в семье появились дети, с медведями пришлось расстаться.

— Передо мной стоял выбор: или дети, или медведи, - говорит Анастасия. — Потому что там тоже появилось младшее поколение, и нужно было просто переехать в цирк и с медвежатами там жить. Их шесть раз в день кормят кашкой, подогретой до определенной температуры, их нужно купать, растить, воспитывать и работать без ограничения по времени, 24 часа в сутки. Я решила, что раз медведи у меня уже были, попробую вырастить детей.

Номер с собачками называется «Улыбка», и этот тот случай, когда не надо объяснять, почему: стоит появиться пушистым белым шпицам — и у всех рот до ушей. Самым маленьким зрителям важен не столько аттракцион, сколько общение с собаками: стараются подойти к ним поближе, посмотреть, погладить. Шпицы против такого тесного общения не возражают, а вот попугаям переезд из Кисловодского цирка в сельский клуб не понравился. Кто бы мог подумать, что попугай может так выразительно показать свое отношение к происходящему: не понять, что Рикки думает и про шумных зрителей, и про нацеленные на него телекамеры, было невозможно. Он несколько раз демонстративно сбрасывал пластмассовые кольца на пол, вместо того чтобы накинуть их на столбик. Голову он все время задирал, чтобы подчеркнуть свое возмущение. Но в конце концов сменил гнев на милость и заслужил похвалу дрессировщицы.

Праздник на этом не закончился – впереди была викторина, пенная дискотека и общая фотография, к которой все долго готовились, чтобы одновременно выпустить в небо воздушные шары и загадать желание. Те, кто загадал «чтобы цирк приехал к нам снова», могут быть уверены, что желание сбудется.

Фотографии предоставлены пресс-службой Росгосцирка.