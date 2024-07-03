Возможности, резервы, ресурсы: Ассоциация национальных театров заглянула в будущее

Светлана НАБОРЩИКОВА

Более пятидесяти руководителей республиканских коллективов приняли участие в завершившемся в Суздале II Конгрессе национальных театров России. «Культура», посетив форум и поговорив с его участниками, убедилась в поступательном развитии российского театрального сообщества.

Сохранять и развивать

На конгрессе были представлены Адыгея, Алтай, Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Калмыкия, Карелия, Коми, Марий Эл, Мордовия, Северная Осетия — Алания, Татарстан, Тыва, Удмуртия, Хакасия, Чечня, Чувашия, Пермский край и Ханты-Мансийский автономный округ. Все коллективы входят в Ассоциацию национальных театров России (АНТ).

— Только в России так много национальных театров. У нас умеют их сохранять и развивать. А как может быть иначе? Фольклор, язык, этнография — все это аккумулируется в театральном искусстве. Национальный театр — одновременно и способ показать свой народ, и возможность общения с другими народами. Наши театры — не конкуренты, мы партнеры. Вариться в собственном соку — не прогрессивно. Благодаря Ассоциации мы имеем возможность объединиться, обсудить общие проблемы, договориться об обменных гастролях, — подчеркнул в беседе с «Культурой» Ильфир Якупов, директор Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала.

Движущей силой конгресса стали панельные дискуссии, посвященные подготовке кадров, творческим содружествам, объединяющей театры русской профессиональной школе, цифровизации театральной жизни. В центре внимания выступающих был двухлетний путь, пройденный АНТ с момента первого конгресса в Якутске.

Диапазон достижений оказался широк — от оборудования двенадцати театров для тифлокомментирования до создания фильмов о национальных коллективах. На сегодняшний день их 25, причем материал больших серий используется в просветительских видеороликах. Но, пожалуй, главным завоеванием этого периода, по мнению участников, оказалось успешное шествие по стране Национальной театральной школы. Так называется система стажировок и образовательных проектов для специалистов всех направлений — от худруков и администраторов до актеров и работников художественно-постановочной части.

Школа в действии

Инициатором Национальной театральной школы выступила Александринка, а помогают ее специалистам преподаватели Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) и факультета искусств Санкт-Петербургского университета. Как пояснила «Культуре» координатор проекта Ангелина Троицкая, школа уже охватила 33 региона, и это не предел, число желающих повысить квалификацию растет.

— Мы стараемся сделать обучение максимально интенсивным и результативным. К примеру, представители столь востребованной профессии, как администрирование проектной деятельности, разбиваются на команды, три дня делают проект, потом защищают его. Что нас особенно радует, многие проекты идут в дело. Например, известный ныне в Бурятии «Балет на Байкале» был задуман и оформлен в нашей школе. Конечно, здесь важно внимание местных властей, но не исключено и самостоятельное продвижение через президентские культурные гранты. Девять заявок на них мы помогли оформить, четыре уже получили финансирование, — сказала она.

Несомненным плюсом школы, считают руководители театров, стала вариативность. Обучаться можно как в Северной столице, так и не уезжая из родных мест. В этом случае школа организует выездные курсы.

— Сначала отправили поучиться в Питер нашего завпоста, затем к нам приехали педагоги по актерскому мастерству, — рассказала «Культуре» Хава Ахмадова, худрук-директор Чеченского государственного драматического театра имени Героя Советского Союза Ханпаши Нурадилова. — Занятия прошли на одном дыхании. Финансировала приезд ассоциация. Жаль, мало, говорили артисты, мы только разогрелись. Но я объясняю, что это всего лишь старт. Мы узнали, кто и как преподает, теперь сами можем приглашать педагогов на более длительный срок.

Цифра и место

Дискуссия о цифровизации театра прошла на конгрессе впервые, хотя наработки в этом плане ведутся давно. Первичное неприятие (зачем выхолащивать бездушной «цифрой» живое искусство?) сменилось пониманием того, что достижения цифровой эпохи можно и нужно применять.

Используя единое цифровое поле в организации внутритеатрального процесса, есть шанс свести к минимуму хождения между кабинетами. В арсенал сценографов вошли видеомэппинг, онлайн-трансляция и другие элементы высоких технологий. Оцифровка костюмов и аксессуаров позволяет рассматривать экспонаты буквально со всех сторон и только затем решать, стоит ли извлекать их из запасников. Помогает «цифра» и изданию записей театральной музыки, и созданию аудиоспектаклей. В последнем случае на новом технологическом уровне возрождается несправедливо ушедший в небытие «театр у микрофона».

— Цифровизация, правильно примененная, способна существенно оптимизировать нашу работу, — поделился с «Культурой» директор Национального драматического театра России (Александринского театра) Сергей Емельянов. — Единственное, что ей не под силу, — это заменить артиста. Я никогда не пойду в театр, где живого актера заменяет голограмма, но с удовольствием воспользуюсь «цифрой», например, при продвижении спектакля. Данные по приходу зрителей в зал показывают, сколько должно стоить место, когда открыть продажи, в какое время года постановка более востребована.

Трудный вид

По традиции острой оказалась дискуссия о национальной драматургии. Ее повсеместно не хватает, а то, что появляется, как правило, нуждается в доработке.

— Недаром Расул Гамзатов говорил, что драматургия — самый трудный вид словесности, и, если бы это было легко, он каждый день писал бы пьесы, — вспомнил слова классика Скандарбек Тулпаров, директор Дагестанского государственного Кумыкского музыкального драматического театра. — Пока у нас нет достойной смены действующим драматургам, хотя самому молодому из них 75 лет.

Директор отметил, что решить проблему поможет формирование групп из молодых писателей, которых специалисты обучат драматургии. Первые шаги в этом направлении Ассоциация национальных театров уже сделала. В рамках конгресса состоялась презентация пьес выпускников драматургической лаборатории Национальной театральной школы.

Куратор проекта, доцент кафедры театрального искусства РГИСИ Мария Сизова рассказала «Культуре», что интерес к драматургии есть, но путь к результату был длительным. Из 70 заявок, пришедших из 25 регионов, было отобрано 14, после чего их авторы приехали на интенсив в Санкт-Петербург. В итоге к финишу пришли три сочинения, посвященные гению места.

По короткой сценической презентации трудно судить об их качестве, но сама идея выглядит продуктивной. Так, Алексей Синяев из Екатеринбурга, написавший пьесу на тему кавказского эпоса, тут же в зале получил творческое предложение от руководства театра из Чувашии.

Живая история

В дни конгресса в Суздале состоялся Первый летний фестиваль национальных театров России. На фоне природных красот Музея деревянного зодчества прозвучала мокшанская, калмыцкая, чувашская речь: театры из Саранска, Элисты, Чебоксар представили соответственно свадебный обряд, мифологический эпос, мистическую драму.

Александринский театр со спектаклем о Ксении Блаженной разместился на территории Суздальского кремля. Художественный руководитель Александринки и глава АНТ Валерий Фокин назвал выход в открытое пространство «мощным взаимодействием с живой историей», и, пожалуй, в этом заключается главный смысл стартового фестиваля.

Ассоциация национальных театров России продолжает творить свою историю и строить планы на будущее. Приоритетом, по словам Валерия Фокина, подытожившим пленарное заседание, должна стать копродукция, в том числе цифровая. Первый опыт в этом направлении — интерактивный спектакль «Сонеты Шекспира» с участием Александринского театра, театров Башкирии и Татарстана (актеры говорили на своем родном языке, живое исполнение чередовалось с видеозаписью) — набрал в Сети три миллиона просмотров.

На очереди создание молодежного совета, который занимался бы интерактивными проектами, и организация ежегодной молодежной премии для драматургов и режиссеров. На денежную составляющую победители смогут осуществить новую работу.

Будет наращиваться международное сотрудничество. На конгрессе выступил Ильхам Аскеров, директор Азербайджанского государственного академического национального драматического театра. Подписан меморандум о сотрудничестве. Спектакль бакинцев в сентябре приедет на Александринский фестиваль. «Женитьба» Александринского театра в том же месяце отправится в Баку.

Несмотря на попытки отмены русской культуры, АНТ не собирается отказываться от участия в Международной театральной олимпиаде и готовит площадки.

«В Казани открывается новое здание Театра Камала. Потрясающий проект на берегу озера. В 2025 году попробуем внедрить туда спецпрограмму Олимпиады. В Якутске строится Дом Арктики с новейшими технологиями. Есть возможности, резервы, ресурсы. Будем ими пользоваться», — пообещал Валерий Фокин.