Константин Иванов, худрук Марийского театра оперы и балета: «Каждый раз «Летние балетные сезоны» для нас — трамплин»

Елена ФЕДОРЕНКО

В Российском академическом молодежном театре начинаются «Летние балетные сезоны». Откроет их Марийский театр оперы и балета. Его художественный руководитель — заслуженный артист России, народный артист Республики Марий Эл — собеседник «Культуры».

Константин Иванов не только известный артист балета и руководитель главного театра Марий Эл, он — министр культуры, печати и по делам национальностей республики и заместитель председателя правительства Марий Эл. Но разговор шел о театре, не затрагивая проблем, с которыми ежедневно сталкивается чиновник.

Театральная судьба Константина Иванова складывалась удивительно. В начале 2000-х он, востребованный премьер Большого театра, обладатель регалий и лауреатских наград, в расцвете творческих сил уехал из Москвы в родную Йошкар-Олу, чтобы возродить музыкальное искусство края. Самая молодая труппа страны выросла стремительно, убедительно заявив о себе на театральном пространстве. И сегодня марийский балет открывает XXIII Летние балетные сезоны в Москве.

Сезоны продлятся до 28 августа, свое искусство покажут Московский государственный академический театр Натальи Сац, Театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева, а также две частные труппы — Русский классический театр балета под руководством Валентина Грищенко и Национальный классический балет под руководством Анны Нехлюдовой. Все спектакли идут в сопровождении оркестра.

— Константин Анатольевич, насколько важны для вас и театра «Летние балетные сезоны»?

— Это наш четвертый визит. Мы открываем XXIII Сезоны и, понимая, как это ответственно и почетно, благодарим за доверие. Для нас это — экзамен, и в первую очередь потому, что мы везем сложный репертуар. Волнуемся за премьеру грандиозного балета «Война и мир» по роману-эпопее Льва Толстого, которым мы открываем гастроли.

— Москва высоко оценила единственный показ этого спектакля на прошлогоднем фестивале «Видеть музыку», его привозила «Донбасс Опера» — в нем участвовали и ваши марийские артисты, и танцовщики «Кремлевского балета».

— Первоначально спектакль был рожден тремя труппами. Полгода назад мы поставили «Войну и мир» в нашем театре своими силами — в нем занят полный состав наших артистов. Спектакль очень красивый, над ним работали талантливые мастера. Музыка Вячеслава Овчинникова, хореография Андрея Петрова, сценография Григория Белова, костюмы Ольги Полянской. Для марийского театра я создал новую редакцию. Первый раз мы с волнением показали это мощное полотно перед новым 2024 годом. Балет тепло приняли зрители, он укрепился в репертуаре и пользуется большой популярностью.

— Какие еще спектакли покажете в столице?

— Второго июля — «Бахчисарайский фонтан», важный балет и для театра, и конкретно для меня – после долгого перерыва я вышел на сцену в роли крымского хана Гирея. Исполнить главную партию, да еще в Москве, которая вызывает во мне пронзительную ностальгию.

Далее познакомим с джентльменским набором классики, которую очень любим и часто танцуем, — «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Эсмеральда» и детский балет «Чиполлино» в постановке Генриха Майорова — тоже уникальный спектакль, не в каждом театре он идет, и возможность привезти его в Москву для нас большая честь.

— Вы сами предлагаете Сезонам свой приезд или получаете от них приглашение?

— Впервые раз нас пригласили давно. Знаю, что мы оказались первой региональной труппой, которой предложили участвовать в Сезонах. Не всегда складывалось — июль у нас месяц гастрольный, и заранее запланированные поездки иногда не позволяли приехать в Москву, хотя так хотелось. Сезоны — проект с историей, о них я знал давно. Помню, как еще солистом Большого театра проходил по Театральной площади, торопясь на репетицию или возвращаясь домой, мимо афиш Сезонов, они вызывали у меня интерес, и я притормаживал.

— Во время вашего первого визита на Сезоны и журналисты, и зрители восприняли марийские спектакли как открытие: в далекой Йошкар-Оле балет такого высокого уровня! Я-то не удивлялась — много раз бывала на ваших фестивалях и видела, как стремительно развивается труппа.

— Вы давно у нас не были и сейчас не узнали бы труппу, она растет год от года. Сильные солисты — харизматичные, виртуозные — много тех, кто уже познал успех на конкурсах, всероссийских и международных, и, конечно, в своем багаже артисты имеют огромный репертуар. Нынешние звезды — выпускники нашей балетной школы, ей в этом году исполняется уже 25 лет, — Кристина Михайлова, Елена Раськина, Светлана Сергеева, Артем Веденкин, Артем Васильев, Роман Стариков. Только японец Итару Нада — не наш воспитанник, он — выпускник Вагановской академии и работает в Йошкар-Оле уже третий сезон. Великолепный танцовщик — высокий, стройный, тонкий. Наших солистов увидите на Сезонах в Москве.

— Сколько сейчас танцовщиков в труппе и сколько было тогда, когда вы решили покинуть Москву и взвалить на себя неподъемное дело возрождения музыкального искусства края?

— Сейчас — 70 артистов балета. В спектаклях участвуют и воспитанники школы. А тогда, в конце 90-х, труппа представляла печальное зрелище, профессиональных танцовщиков — единицы. В опереттах и операх «подтанцовывали» те, кто занимался в самодеятельной студии. Начали с формирования труппы. Каким подспорьем стал приезд в 2000-м группы выпускников Казанского хореографического училища – 12 человек! Сегодня труппа полностью сформирована — на 98 процентов — из воспитанников нашей балетной школы.

— Как все-таки вы в расцвете сил решились уйти из Большого, имея статус премьера, победу на конкурсе, звание?

— Родился я в Йошкар-Оле, часто приезжал в родной город с концертами, а в 1999-м создал отделение «Хореографическое искусство» Марийского Республиканского колледжа культуры и искусств имени Палантая на базе Центра образования № 18. По сути, открыл балетное училище. В 2000-м мне предложили возглавить балетную труппу, на следующий год — весь театр, и я совмещал службу в Большом с работой в Марий-Эл четыре сезона.

— Сколько же лет вам тогда было?

— В год назначения исполнилось 27. На тот момент я был самым молодым руководителем музыкального театра не только в стране, но и в мире. А потом директор Большого театра предложил сделать выбор: либо я остаюсь в Москве, либо переезжаю в Йошкар-Олу. В Марий Эл много уже было сделано за четыре года, столько людей в меня поверило, я видел перспективу дальнейшего развития — и еще немаловажно: Большой театр закрылся на реставрацию. Короче, я принял решение уехать из столицы окончательно. Жизнь пошла по-другому, и я полностью в нее погрузился. Много танцевал с труппой, ездил на гастроли — их становилось все больше.

— Сейчас гастрольная жизнь притихла?

— Гастролей не стало меньше. Несмотря на санкции, мы уже выезжали неоднократно в Китай, только что вернулись из Мексики и очень много предложений по России. Только в июле у нас 26 спектаклей.

— Трудно представить.

— Девять — в Москве, семь — в Сочи, шесть — в Минске, один — в Абхазии и три в родном театре, на базе. Везде нас ждут с нетерпением, но гастроли были бы невозможны без поддержки Росконцерта — он нам помогает, в нас верит, и мы не подводим. Росконцерт — не только наш экспорт, но и импорт — нам привозят замечательные коллективы, столичные театры — мы благодарны за такое сотрудничество. Минск, Сочи, Абхазия — маршруты программы «Большие гастроли».

— Многие пробовали осваивать трудные балетные дела, но мало кому удалось. Может, у вас получилось потому, что отстроили свой шикарный театр, ставший достопримечательностью города?

— Театр начали возводить в 2007-м, когда обрели веру в труппу, в ее возможности и перспективу. Руководство республики уже увидело, что тесно нашему театру в одном здании с Марийской драмой, да и сцена совсем не соответствовала параметрам, необходимым оперно-балетному театру. В 2014-м наш театральный дом достроили, и как раз к этому году коллектив заметно окреп. Уже состоялось несколько выпусков училища, зажглись наши первые балетные звездочки, оперная труппа и оркестр тоже постепенно подтянулись. Новый театр мы сразу полюбили. Наша сцена среди провинциальных театров России — одна из самых больших и, конечно, самая оснащенная современным оборудованием. И свет, и звук, и акустика соответствуют высоким мировым стандартам. Мы въехали в новое здание крепким профессиональным коллективом. С тех пор никогда не закрываем театральный сезон.

— Это как?

— В июле уходит в отпуск оперная труппа, а балет гастролирует, на сцене идут органные концерты. В августе выходит оперная труппа, начинает свой репертуар, балет — отдыхает. И в сентябре коллектив воссоединяется и начинает плотный театральный сезон. Многие считают уникальным, что у нас нет ни закрытия сезона, ни открытия. Просто-напросто в сентябре меняем цифру — порядковый номер нового театрального сезона.

— Знаю московских органистов, которые с радостью приезжают в Йошкар-Олу для участия в концертах и хвалят ваш инструмент.

— В театре установлен орган знаменитой французской фирмы «Альфред Керн и сыновья», и органные концерты уже стали традицией культурной жизни Марий Эл. Насколько я знаю, в России всего четыре французских органа: один — в Московской консерватории, три других созданы мэтром органостроения Даниэлем Керном и установлены в Концертном зале Мариинского театра, у нас в Марийском театре оперы и балета имени Эрика Сапаева и в концертном зале «Зарядье». Перечислил по хронологии.

— Зачем так напрягаться и работать круглый год?

— Это не наша фанатическая прихоть, а потребности зрителей. Марий Эл сейчас стала большим туристическим центром, к нам приезжает много гостей, особенно летом. В Йошкар-Оле стало интересно. На спектакли прибывают автобусы со зрителями из Татарстана, Нижегородской и Кировской областей. Знаете, спрос рождает предложение: мы видим летние аншлаги — зачем же лишать зрителей возможности посмотреть спектакли и послушать концерты?

— В театре зал вместительный?

— Зал у нас небольшой, чуть меньше 500 человек, но для города и республики вполне достаточно. В Йошкар-Оле проживает менее 300 тысяч человек, а в Марий Эл — около 700 тысяч. Театр всегда заполнен, билеты раскупаются быстро. Еще у нас есть проект «Летний сезон» под открытым небом.

— Разве в городе открылась летняя площадка?

— Первого июня в замке Шереметева мы на протяжении уже десяти лет открываем театральное лето. Расположен шереметевский архитектурный ансамбль приблизительно в 200 км от Йошкар-Олы, Нижнего Новгорода и Чебоксар, на территории Марий Эл. Волга, пляж, купание и много отдыхающих — есть гостиница и туристический комплекс. На фоне замка ставим сцену и ряды партера. Большинство зрителей приобретают входные билеты и садятся на траву. Показываем разные балеты: в этом году танцевали «Лебединое озеро», в прошлом — «Ромео и Джульетту». На спектакли приезжает огромное количество зрителей. Гости из многих регионов России и, конечно, Марий Эл принимают спектакли восторженно. На «Лебедином» собралось порядка 2,5 тысяч человек. Невероятно — это же просто небольшой поселок, и для местных жителей Юринского района показ балета — событие мега-масштаба.

— Много лет назад на мой докучливый вопрос, зачем все-таки вы прервали свою московскую карьеру, вы ответили: «Хочу превратить балет Йошкар-Олы из обузы города — в его гордость». И ведь получилось!

— У нас балетом гордятся, он — негласный бренд. Кстати, когда готовилась выставка «Россия», то в республике проходило интернет-голосование — участники называли достижения в разных сферах. В области искусства наше население выдвинуло балет, и он победил. Есть такая интересная статистика. По данным Министерства культуры Российской Федерации на 25 марта 2024 года, Марий Эл занимает второе место по посещаемости театров зрителями из расчета на 1000 человек. На первом — Санкт-Петербург, на третьем — Москва. Учитывая, что театр оперы и балета самый популярный в республике, город полюбил искусство сцены и благодаря нашей работе.

— Одна из бед провинциальных оперно-балетных театров в том, что они вынуждены «вариться в собственном соку» — это тоже ваша мысль. Когда почувствовали, что преодолели эту проблему?

— Когда активно начали «фестивалить». Нашему фестивалю в честь великой Галины Улановой 23 года, чуть позже появились «Зимние вечера» — спутник рождественских праздников. На эти смотры к нам стали приезжать именитые звезды — они исполняли главные партии в наших балетах, и постепенно артисты театра становились им достойными партнерами. В 2021 году родился фестиваль оперного искусства имени Андрея Эшпая, на который приезжают выдающиеся мастера, а мы обязательно готовим премьеру оперной постановки. Мы с радостью приглашаем гостей и делимся своими успехами. Мы открыты, нас знают, мы много ездим, качество наше тоже всем известно, а если бы варились в собственном соку, то нам не с чем было бы гастролировать, нечего представлять и не на что было бы приглашать звезд. Сама идея фестивалей и смотров кажется мне плодотворной, каждый «Летний балетный сезон» для нас трамплин, и мы серьезно готовимся к встрече с москвичами. Ждем ее с нетерпением!

Фотографии: Евгений Никифоров/предоставлены пресс-службой Марийского театра оперы.