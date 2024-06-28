Танцы победителей: в Большом театре завершился фестиваль «Бенуа де ла данс»

Елена ФЕДОРЕНКО

На Исторической сцене Большого театра прошла тридцатая церемония вручения престижной балетной награды — приза «Бенуа де ла данс», известного в мире как балетный «Оскар».

Фестиваль «Бенуа де ла данс», проводимый при поддержке Минкультуры РФ, длится два дня. Программа первого вечера: объявление лауреатов, вручение наград и Благотворительный гала номинантов. На втором вечере зрители встречают победителей «Бенуа» разных лет. Международный статус остался неоспоримым — его поддержали члены жюри и номинанты из Китая, Японии, Испании, Германии, Венгрии. Об истории «Бенуа», судейском составе, номинациях и номинантах нынешнего года «Культура» подробно рассказала месяц назад. Повторяться не будем. Накануне открытия фестиваля судейская команда собралась вместе и пересмотрела видеозаписи (конечно, все арбитры уже видели и проанализировали их дома) балетов, поставленных хореографами-номинантами, и спектаклей, за роли в которых выдвигались исполнители. Потом дискуссии в закрытом режиме и определение лауреатов. Все номинанты стали дипломантами — и это не просто поощрение, а гордый знак отличия. Решения по наградам нынешнего года можно признать взвешенными, разумными и объяснимыми.

Члены жюри прибыли в Москву в полном составе. Пятерку номинантов-хореографов представлял только худрук Музтеатра Станиславского Максим Севагин, но такое случалось и раньше: творцы — люди занятые, отвечают не только за себя. Претенденты в разделе «Танцовщица» и «Танцовщик» лишились приезда только одной пары из Ла Скала Николетты Манни и Никола дель Фрео. Победителем-хореографом стал Марко Гекке за свой новый балет «В Голландских горах», поставленный для Нидерландского театра танца (NDT). Этот спектакль москвичам остался неизвестен, но мы знаем фирменные козыри стиля Гекке: сотрясающие тела судороги, неистовая работа рук и пальцев, яростный бег. Статуэтку танцующих человечков, выполненную французским скульптором Игорем Устиновым, потомком семьи Бенуа, заслуженно приняла замечательная мариинская прима Олеся Новикова, став лучшей в категории «Танцовщица». Зал взорвался аплодисментами, когда публика узнала, что Олеся — мать четверых детей и не так давно вышла из очередного декрета. Победителей в номинации «Танцовщик» оказалось двое: Герго Армин Балажи из Венгерского национального балета и премьер Большого Артемий Беляков.

Разочаровало балетоманов отсутствие объявленных звездных ведущих: Светланы Захаровой, она же — председатель жюри, и баса Ильдара Абдразакова, недавно блестяще выступившего на «Русских сезонах» в Бразилии. Их заменили Дарья Златопольская и Вадим Верник, которые оживленно и сдержанно зачитали текст и кратко «вернулись к истокам», перечислив этапы развития «Бенуа». Завершилась церемония немного сумбурным, но зажигательным массовым фрагментом из балета «Класс-концерт» Музтеатра Станиславского на музыку Обера и Оффенбаха в постановке дипломанта Максима Севагина.

Первый гала

Концерт, в котором танцевали все дипломанты и лауреаты нынешнего года, был отмечен высоким театральным качеством и свободой артистической выправки. Стать сокровенным театральным впечатлением ему помешали единообразие формата номеров и однотонность их настроений. В программу вошли лирико-поэтические любовные дуэты. И первым было па-де-де из балета «Жизель» в ровном исполнении дипломантки Приски Цайзель и Виктора Лебедева — премьеров Михайловского театра. Впервые Москва увидела фрагмент из балета «Принцесса Кагуя» на музыку Дебюсси в хореографии дипломанта Дзё Каномори, известного своими любопытными театральными ребусами по интересному чеховскому спектаклю, соединившему «Черного монаха» с мотивами «Палаты № 6», он входил в программу Международного фестиваля имени А.П. Чехова 2010 года. Махонькая, легчайшая, почти эфемерная Акира Акияма (дипломантка) и спортивный Дан Цукомото из «Токио-балета» с блеском станцевали щемящее адажио, наполненное отсветами нездешнего света и сложнейшими поддержками, выполненными безукоризненно. Еще одной московской премьерой стал в этом вечере дуэтов развлекательно-эстрадный монолог «Санкт-Петербург — Амстердам» на музыку и стихи Жака Бреля в исполнении солиста Михайловского театра Никиты Четверикова и в хореографии самого дипломанта.

Российских премьер тоже оказалось две. Невыигрышное, достаточно умозрительное па-де-де на музыку Сен-Санса в обработке Пино-Кинтаны из балета «Собор Парижской Богоматери», сочиненное дипломантом Патриком де Бана, наполнили живым тревожным дыханием китайцы: очаровательная Сунь Хуэйсинь и ловкий Чжан Хайдун (оба — дипломанты) из Ляонинского балета. Современный любовный «Дуэт» на музыку Вагнера в постановке Уэйна Иглинга в исполнении дипломантки Татьяны Мельник и прыгучего лауреата Герго Армин Балажи из Венгерского национального балета прозвучал наивно и нервно, с какой-то очаровательной нелогичностью интонаций.

Фрагмент из балета «Снежная королева» на музыку второй части Пятой симфонии Чайковского в хореографии Максима Севагина показался слишком простеньким, но абсолютно непонятным. Премьеры Музтеатра Станиславского: талантливая, женственная, техничная дипломантка Ксения Рыжкова в рыжем паричке ежиком торчащих волос была неузнаваема. Ее, замерзающую Герду, пытался спасти Северный олень — тоже неузнаваемый в сложном гриме Денис Дмитриев. Мелодии космического масштаба со скорбным хоралом струнных и проникновенной темой неумолимого рока вынуждены были сопровождать слишком конкретную и смутную хореографию.

Лауреаты: восхитительная петербурженка Олеся Новикова, умеющая передавать драматическое напряжение через технически точный танец, и Артемий Беляков — самый интеллигентный премьер Большого театра — без всякого противостояния двух школ, петербургской и московской, исполнили адажио из балета «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева — Леонида Лавровского так выразительно, с такими глубокими психологическими подтекстами, что становилось понятно: любовная «сцена у балкона» — только счастливая прелюдия к тем испытаниям и катастрофе, что готовит героям судьба.

Вдохновенное адажио из балета «Пиковая дама» на музыку Петра Чайковского — Юрия Красавина в хореографии дипломанта Юрия Посохова (лауреат «Бенуа» 2018 года) одержало художественную победу и стало блистательным завершением вечера. Прекрасный премьер Большого театра Владислав Лантратов (номинант нынешнего года и лауреат «Бенуа» 2018-го) в дуэте с нежной Анастасией Сташкевич (Лиза) станцевали горький дуэт несбывшихся надежд: тему сиротства у Лизы и тему обреченности у теряющего разум Германа, который вмещает в свой танец всю несуразную историю своей жизни.

Гала. День второй.

Под аккомпанемент оркестра Большого театра (дирижер Антон Гришанин) на Историческую сцену вышли лауреаты и дипломанты разных лет, включая тех, кто получил награды накануне. Руководитель программы «Бенуа» Светлана Захарова предложила иностранным гостям, их оказалось четверо, станцевать академическую классику, что они послушно выполнили. В па-де-де из старинного балета «Талисман» принцесса Нирити Акира Акияма, похожая на эльфа, манила всесильного бога ветра Вайю (Арата Миягава) по-детски аккуратно и прилежно, ей явно не хватало удлиненных линий тела и балеринского шика. Не только солисты «Токио-балета» стушевались перед строгой классикой Петипа — техничные высокие китайские танцовщики Сунь Хуэйсинь и Чжан Хайдун в черном па-де-де из балета «Лебединое озеро» хоть и составили гармоничный дуэт, но актерские акценты расставили непривычно. Одиллия лишилась коварства и не очень-то хотела завоевать сердце принца, а он всеми силами и отлично помогал своей партнерше, не отвлекаясь на таинственные переживания.

Наши артисты танцевали современный репертуар. Исключением стал дуэт из старинной «Сильфиды» Августа Бурнонвиля в версии дипломанта «Бенуа» Йохана Кобборга. Ева Сергеенкова и Дмитрий Смилевски — яркие солисты из молодого поколения, надежда Большого театра — наполнили романтический танец техническим совершенством и захватывающей игровой стихией, словно «рассказывали» современную историю любви. А любовных сюжетов было в программе немало. Солисты Мариинки Екатерина Кондаурова и Константин Зверев увлекли несовпадениями и примирениями своих героев, их радостями и обидами в дуэте из маленького балета «Не вовремя», поставленного Александром Сергеевым на музыку Вила Лобоса. Средиземноморские просторы и страсти, бешеный темп и разгул пластической фантазии передали танцовщики Михайловского театра Ирина Перрен, Иван Зайцев и Данила Хамзин в московской премьере «Arenal» (в переводе с испанского – песчаные дюны) хореографа Начо Дуато.

Два номера программы были сочинены специально для вечера «Бенуа». Ироничный мужской дуэт «Король да шут» на музыку Франсуа Адриена Буальдьё — посвящение фестивалю от худрука Музтеатра Станиславского Максима Севагина. Он же — в роли рафинированного манерного чопорного Короля, Шут Рината Ханджяна – навязчивый, грубый, бесцеремонный. Их связывают непростые, почти фантомные отношения. «Сон, вызванный полетом» на музыку Клода Дебюсси — еще одно приношение «Бенуа». Хореографию Владимира Варнавы с притягательной красотой гибких рук, позами, то напряженными, то расслабленными, виртуозными полетами и пируэтами потрясающе передает премьер Большого Семен Чудин.

Театр балета имени Леонида Якобсона показал фрагмент из недавней премьеры «Озорные частушки» в хореографии Вячеслава Самодурова на музыку Родиона Щедрина. Лихой танец с огоньком заполнил всю сцену, веселые и добрые эмоции летели в зрительный зал. Альковный босоногий дуэт из балета «Парк» Анжелена Прельжокажа на музыку Моцарта подарили зрителям солисты Мариинки Рената Шакирова и Кимин Ким. Знаменитый поцелуй, когда артисты кружатся, соединенные губами, вызвал полный восторг зала — не меньший, чем на премьере почти три десятилетия назад.

Изысканного лебедя с совершенными линиями и горькими думами показала Светлана Захарова, исполнив знаменитую миниатюру Михаила Фокина на музыку Сен-Санса. Под финал вечера дуэт музыкантов: Вадим Репин (скрипка) и Роман Зорькин (гитара) — вывел концерт на территорию танго, зажигательно исполнив «Бордель 1900» Пьяццоллы. Его же аргентинский шедевр под названием «Кафе 1930» вдохновил Артемия Белякова на постановку номера «История танго». Сам хореограф и несравненная Светлана Захарова разгадывали мистические загадки танца, способного передать все оттенки настроений. Темпераментный и опьяняющий музыкальный дуэт обогатил впечатления, добавив томному танго, построенному на нюансах, страсти и чувства.

Фотографии: Батыр Аннадурдыев/предоставлены пресс-службой фестиваля Бенуа де ла данс.